Los Pericos presenta "Inmortal" con un show en el Gran Rex: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









La banda viene de presentarse en Colombia, México y Honduras, donde volvieron a encontrarse con un público que los esperaba con mucho entusiasmo para escuchar el nuevo material y los clásicos infaltables.

Los Pericos vuelven a presentarse en Buenos Aires.

Los Pericos se preparan para seguir recorriendo escenarios en Córdoba, Rosario, Chile y México, además de la esperada presentación oficial del disco en el Teatro Gran Rex el próximo 22 de octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La banda viene de presentarse en Colombia, México y Honduras, donde volvieron a encontrarse con un público que los esperaba con mucho entusiasmo para escuchar el nuevo material y los clásicos infaltables.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show del Los Pericos en el Gran Rex Las entradas para el show del 22 de octubre están disponibles a través de www.tuentrada.com.

Mientras la gira continúa sumando nuevos destinos, Los Pericos completaron el estreno de las Sesiones Inmortales, una serie de videos acústicos donde reversionaron las 10 canciones de su disco, respetando el orden original del álbum y ofreciendo una nueva manera de redescubrir este repertorio. La banda estrenó un nuevo episodio cada jueves.

Las sesiones fueron grabadas íntegramente en Robledo Sound Machine, el estudio de la banda, un espacio atravesado por su historia, identidad y memoria musical. Allí, el living fue transformado en un set especialmente diseñado, rodeado de fotos, posters, premios y objetos que reflejan más de tres décadas de trayectoria, aportando una carga simbólica y emocional que atraviesa cada interpretación.

El concepto de INMORTAL también se expande a través de las Cápsulas del Tiempo, inspirado en que las obras pueden trascender el paso del tiempo. Las Cápsulas del Tiempo, son una iniciativa que invita a preservar el presente de la banda para las generaciones futuras. Cada cápsula contiene diez objetos, cada uno relacionado a una canción del disco, y es enterrada en puntos claves para la historia del grupo. La propuesta busca que, dentro de cincuenta años, alguien pueda descubrir ese contenido y conocer cómo era el presente banda, reforzando la idea de que, aunque el tiempo pase, las obras permanecen. Una iniciativa que el grupo ya viene desarrollando en distintas ciudades de Argentina; Mendoza, Córdoba, Rosario y Salta, además de enterrar recientemente la primera cápsula del tiempo internacional en Guadalajara, México. La próxima será en Buenos Aires. Próximos shows de Los Pericos 16 de octubre - Quality Espacio - Córdoba, Argentina

17 de octubre - Metropolitano Lotus Club, Rosario, Argentina

22 de octubre - Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina

24 de octubre - Festival Bamba, Santiago de Chile

29 de octubre - Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara, México

31 de octubre - Rock Star Fest, León, México

Temas Show

entradas