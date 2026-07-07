Matt Damon volvió a hablar sobre su admiración por Lionel Messi: "El mejor de la historia" + Agregar ámbito en









En el marco de la gira de prensa por el estreno de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, Damon volvió a expresar lo que genera el astro argentino en su familia.

El reconocido actor expresó una vez más su admiración por Messi.

En medio del contexto mundialista, Matt Damon volvió a expresar su admiración por Lionel Messi y su importante conexión con la Argentina.

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En el marco de la gira de prensa por el estreno de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, Damon fue consultado el periodista Javier Fabracci de TN por el 10 de la Selección y no dudó en deshacerse en elogios.

“El más grande, es el más grande. Es el mejor de la historia y, por supuesto, es un héroe en mi casa. Lo es para toda mi familia que está en la Argentina, pero también para mi familia que está acá en los Estados Unidos”, aseguró el actor. Cabe destacar que Damon está casado con la argentina Luciana Barro y tienen cuatro hijas.

“Estoy triste porque este va a ser su último Mundial”, expresó respecto a la posibilidad de que el astro argentino este jugando su última Copa del Mundo.

Ante la consulta del citado periodista sobre a qué selección apoyan durante la Copa del Mundo, explicó que en su familia alientan tanto por la Argentina como por Estados Unidos.

“Hinchamos por los dos, pero es fácil para nosotros porque usualmente los norteamericanos dan lo mejor y de hecho están mejorando mucho, pero no suelen avanzar tanto en el campeonato. Así que hinchamos por los dos”, concluyó entre risas. El fanatismo de la familia de Matt Damon por Lionel Messi La semana pasada el actor sorprendió en una entrevista al asegurar que el capitán argentino tiene un lugar central en su vida familiar. El actor afirmó: "En mi casa es más importante que yo". La declaración se produjo durante una charla para la cadena internacional Telemundo, en la previa del partido entre Colombia y Portugal. Damon asistió al evento junto al actor John Leguizamo para promocionar el filme dirigido por Christopher Nolan, pero el clima mundialista terminó llevando la conversación hacia el fútbol. Consultado sobre la presencia de símbolos de la Selección Argentina en su hogar, el actor no dudó en responder con humor. "Claro que sí, claro. Más importante que yo, sí", expresó entre risas, dejando en claro el lugar que ocupa Messi en su entorno familiar.