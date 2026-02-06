Elton John denunció la intrusión "aberrante" del tabloide Daily Mail en su vida privada

El testimonio fue parta de una acción conjunta dónde el músico figura como demandante contra Associated Newspapers Ltd (ANL), editora del Daily Mail y el Mail on Sunday.

La estrella del pop británico declaró ante el Tribunal Superior de Londres.

Elton John denunció el viernes la "aberrante" intrusión del tabloide Daily Mail en su vida privada, al considerar en su declaración al Tribunal Superior de Londres que estaba "fuera incluso de las normas más básicas de la decencia humana".

Al prestar testimonio en la acción legal conjunta, en la que el príncipe Harry también figura como demandante contra la Associated Newspapers Ltd (ANL), editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, el cantante afirmó que los periódicos habían accedido de manera ilegal a los historiales médicos suyos y de su familia.

"He encontrado la invasión deliberada de The Mail en mi salud y en los detalles médicos relacionados con el nacimiento de nuestro hijo Zachary como aberrante y fuera incluso de las normas más básicas de la decencia humana", escribió en una declaración, difundida cuando comenzó a testificar por videoconferencia.

Con una chaqueta verde y una corbata morada, el músico de 78 años, mostró su enfado mientras prestaba declaración.

El cantante señaló que tuvo que enfrentar "las cosas más horrendas del mundo que uno puede llegar a sufrir desde el punto de vista de la privacidad" .

Elton John explicó que "las tres" líneas telefónicas fijas de la familia "fueron intervenidas". "Estaba furioso", dijo Elton John al tribunal, añadiendo que "nunca he tenido miedo de defender mi postura frente a la prensa británica".

La abogada Catrin Evans, que representa a la editorial, sugirió que en algunos artículos del Mail mencionados en el caso, "cierta cantidad de la información… ya había sido puesta en el dominio público".

David Furnish, marido de Elton John, había mostrado el jueves ante el tribunal su indignación. "Nos ha indignado que el Mail haya utilizado nuestras amistades contra nosotros robando información a través de ellas", dijo Furnish, de 63 años.

El Príncipe Harry entre los demandantes

En total siete personalidades, incluido el príncipe Harry y la actriz Liz Hurley, se han querellado contra estos tabloides por la forma en la que obtuvieron información privada entre 1993 y 2018.

ANL rechaza todas las acusaciones de los demandantes, que en total se refieren a más de 50 artículos publicados en esas fechas, calificándolas de "absurdas".

El juicio, que debe durar nueve semanas, comenzó el 19 de enero. El príncipe Harry, al borde de las lágrimas, acusó en su testimonio del 21 de enero a los tabloides de convertir en un "absoluto infierno" la vida de su esposa Meghan.

Cuando Meghan fue víctima de "ataques viciosos y persistentes", o de artículos "a veces racistas", Enrique comenzó a sentirse contrario "al enfoque consistente en no tomar medidas contra la prensa".

"Estoy decidido a exigir responsabilidades por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló.

Harry culpa a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente en París en 1997, mientras intentaba huir de los 'paparazzi'.

Un día después de la declaración de Harry, el 22 de enero, testificó la actriz Liz Hurley, de 60 años, que fue pareja del actor Hugh Grant.

Hurley rompió a llorar en varias ocasiones, acusando a los tabloides de haber colocado micrófonos en las ventanas de su casa.

Además del príncipe Harry, Liz Hurley, Elton John y su marido, los otros tres demandantes son la actriz Sadie Frost, una activista por los derechos civiles, Doreen Lawrence, y un expolítico, Simon Hugues, del Partido Liberal Demócrata.

Este juicio es el tercer y último caso presentado contra un editor por el príncipe.