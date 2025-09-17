"El refugio atómico" es una nueva serie española que se estrena el viernes 19 de septiembre en la plataforma de streaming Netflix. De los creadores de "La casa de papel", esta producción ya está generando expectativa entre los usuarios de la plataforma por su gran elenco y la trama que ya adelantó.
El Refugio Atómico: el estreno en Netflix que todos están esperando en 2025
De los creadores de "La casa de papel" llega esta serie de la mano de Joaquín Furriel que promete arrasar en Netflix.
Producida por Vancouver Media y protagonizada por el actor argentino Joaquín Furriel, la serie promete una historia cargada de suspenso, tensiones y traiciones. A lo largo de los episodios, la narrativa se adentra en los vínculos más íntimos de los personajes, explorando cómo la presión del encierro y la lucha por el poder ponen al límite sus emociones y decisiones.
De qué trata El refugio atómico
La historia se centra en dos familias poderosas que, junto con otros residentes adinerados, ingresan al búnker en busca de protección. Sus integrantes llevan consigo no solo riquezas y privilegios, sino también viejos resentimientos, secretos familiares y traumas no resueltos que terminan explotando en el encierro.
La convivencia extrema potencia las diferencias: algunos se muestran calculadores y dispuestos a manipular, otros revelan fragilidades ocultas. Los personajes son descritos como “cargados de ácido sulfúrico”, lo que anticipa choques constantes, tensiones emocionales y alianzas inesperadas que cambian el rumbo de la trama.
Dentro del búnker, los vínculos se vuelven imprevisibles, desde amores clandestinos, amistades estratégicas y hasta traiciones que marcan el pulso del relato. Cada personaje encarna un rol dentro de este tipo de “laboratorio social”, donde se mide hasta qué punto el dinero y el poder sirven para enfrentar la presión psicológica del encierro.
Con secretos, intrigas y romances que desestabilizan la convivencia, la serie muestra cómo el dinero y el estatus no alcanzan para sostener la armonía. “El refugio atómico” es un thriller cargado de intensidad, emociones extremas y suspenso psicológico que no te podés perder.
Tráiler de El refugio atómico
Reparto de El refugio atómico
El gran elenco de esta serie está conformado por:
- Miren Ibarguren
- Joaquín Furriel
- Natalia Verbeke
- Carlos Santos
- Montse Guallar
- Pau Simón
- Alícia Falcó
- Agustina Bisio
- Álex Villazán
- Miguel Garcés
