La serie de Netflix ideal para los amantes de las telenovelas: una historia adictiva llena de drama y tensión







Esta producción colombiana tiene todo: amor, traición, misterio y adrenalina. De qué se trata esta atrapante serie disponible en Netflix.

Netflix agregó a su catálogo una de las telenovelas más exitosas de Colombia. La serie cuenta con una primera entrega de 56 capítulos y recientemente se estrenó su segunda temporada. Dirigida a quienes buscan intriga, romance y conflictos familiares intensos, esta telenovela combina los clásicos del drama latino con giros inesperados.

Se trata de "La venganza de Analía", en su debut la serie acumuló millones de reproducciones y se convirtió en una de las producciones más vistas del catálogo de Netflix. Su capacidad para mezclar escándalos políticos, traiciones amorosas y lucha por la justicia nos hace sentir, sobre todo a los espectadores latinoamericanos, profundamente identificados.

De qué trata La venganza de Analía, la telenovela colombiana que es furor en Netflix La trama gira en torno a Analía Guerrero, una joven cuya vida da un giro dramático tras la muerte de su madre a manos de Guillermo León Mejía, un político corrupto que aspira a la presidencia. Movida por el dolor y el deseo de justicia, Analía decide vengarse, pero lo hará desde las entrañas del poder: ingresa al círculo del candidato para desentrañar sus secretos, exponer sus actos ilícitos y sabotear su campaña desde adentro.

Sin embargo, su plan es más complicado de lo que imaginaba. Analía se ve atrapada en una maraña de conflictos amorosos, lealtades cuestionadas y riesgos personales. Uno de los principales dilemas será su relación con Pablo de la Torre, hombre que ama pero que también se ve involucrado en las consecuencias de su venganza y en los peligros que conlleva enfrentarse al poder político.

Marlon Moreno (Guillermo León Mejía)

George Slebi (Pablo de la Torre)

Géraldine Zivic (Rosario Castiblanco)

Michelle Manterola (Isabella Aponte)

