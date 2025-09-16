Merlina confirmó una tercera temporada en Netflix pero el estreno está en duda

Protagonizada por Jenna Ortega y con dirección de Tim Burton, "Merlina" se convirtió en un fenómeno global y rompió récords en Netflix.

Cuando Netflix estrenó "Merlina" a fines de 2022, probablemente ni siquiera la plataforma de streaming imaginaba el fenómeno que se avecinaba. En cuestión de días, la historia centrada en la hija de los Addams escaló al top global , rompiendo récords de visualizaciones y convirtiendo a Jenna Ortega en una de las figuras más populares de la industria.

Tras ese éxito rotundo, los fanáticos esperaron casi tres años para volver a ver a su protagonista en pantalla: la segunda temporada llegó recién en 2025 , una demora explicada, en parte, por las huelgas de guionistas y actores que paralizaron Hollywood en 2023.

Ahora, la plataforma acaba de confirmar oficialmente que habrá una tercera entrega de Merlina pero la noticia llegó con un sabor agridulce. Aunque el regreso está asegurado, todo indica que habrá que armarse de paciencia, porque el estreno está más lejos de lo que muchos esperaban.

La serie Merlina (conocida como "Wednesday", en su versión original) sigue la historia de la icónica hija de la familia Addams . Una adolescente brillante, sarcástica y con un humor tan oscuro como su vestimenta, que es enviada por sus padres a la Academia Nevermore , un internado donde conviven marginados y seres sobrenaturales.

Allí, mientras intenta controlar sus poderes psíquicos y adaptarse a un entorno lleno de secretos, Merlina se envuelve en una serie de misterios que pondrán a prueba su inteligencia y determinación. Entre rituales ocultos, asesinatos por resolver y amistades que corren peligro, deberá enfrentarse a un mundo que no siempre está preparado para alguien como ella.

Qué se sabe de la tercera temporada

El éxito de Merlina no se detiene. Antes lanzar la segunda parte de la última temporada, Netflix confirmó la tercera entrega. La decisión no sorprende, ya que desde su debut, la serie se consolidó como el título de habla inglesa más vista en la historia de la plataforma, con más de 200 millones de reproducciones en sus primeros capítulos.

Los creadores Alfred Gough y Miles Millar adelantaron que el nuevo ciclo profundizará en los vínculos de los personajes y expandirá el universo de Nevermore, con la posible llegada de más integrantes de la familia Addams y tramas aún más oscuras.

Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, según adelantaron los directores en una entrevista con "Collider", el equipo ya está trabajando en los guiones, pero la producción hará una pausa temporal mientras el elenco se enfoca en la promoción de la segunda.

Esto implica que, a pesar de la enorme expectativa del público, el ritmo será lento. De acuerdo a lo que trascendió, el proyecto recibió luz verde en julio de 2025, por lo que el trabajo más intenso recién empezó hace pocos meses. Fuentes cercanas a la plataforma adelantaron, además, que los nuevos episodios profundizarán en la evolución personal de Merlina, introduciendo nuevos personajes y conflictos, y que sus responsables planean darle un tono más oscuro, llevando la historia “más lejos, en todos los sentidos”.

Cuánto tardará en estrenar la tercera temporada de Merlina en Netflix

La pregunta que más preocupa a los fans es, sin duda, cuándo podrán volver a ver a Merlina en pantalla. Y las noticias no son alentadoras. De acuerdo con "Production List", el rodaje de la tercera temporada está programado para comenzar recién en marzo de 2026.

Si se tiene en cuenta que la filmación de la segunda entrega se extendió por más de nueve meses y que luego hay que sumar el tiempo de posproducción y promoción, resulta imposible que los nuevos episodios lleguen antes de 2027.

Algunas fuentes estiman que la fecha más probable de lanzamiento sería en junio 2027, lo que implicaría una espera de alrededor de 21 meses. Aunque es un plazo menor al que hubo entre la primera y la segunda temporada, sigue siendo una demora considerable.

El dato positivo es que la continuidad de la serie está garantizada y no corre riesgo de cancelación. Sin embargo, los tiempos de espera siguen siendo una queja frecuente entre los usuarios de la app, acostumbrados a maratonear series completas en pocas semanas y luego tener que esperar años para los siguientes capítulos.