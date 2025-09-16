SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de septiembre 2025

Netflix anunció el estreno de "LALI: la que le gana al tiempo", su nuevo documental

Filmado a lo largo de tres años, el documental dirigido por Lautaro Espósito sigue a Lali en todo el camino que culmina en sus esperados shows en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Llega un esperado documental sobre la artista.

Netflix anuncia LALI: la que le gana al tiempo, una película documental hecha en Argentina que retrata a Lali Espósito en su regreso a la música, con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en sus años más desafiantes y transformadores.

Con entrevistas y acceso exclusivo a su proceso creativo, LALI: la que le gana al tiempo revela cómo la artista convirtió sus experiencias más íntimas en fuerza creativa y resiliencia, consolidándose como una de las voces más influyentes y auténticas de su generación.

De qué trata LALI: la que le gana al tiempo

Filmado a lo largo de tres años, el documental dirigido por Lautaro Espósito sigue a Lali en todo el camino que culmina en sus esperados shows en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Este documental acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.

LALI: la que le gana al tiempo llegará a Netflix próximamente.

