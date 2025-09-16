Netflix anuncia LALI: la que le gana al tiempo, una película documental hecha en Argentina que retrata a Lali Espósito en su regreso a la música, con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en sus años más desafiantes y transformadores.
Netflix anunció el estreno de "LALI: la que le gana al tiempo", su nuevo documental
Filmado a lo largo de tres años, el documental dirigido por Lautaro Espósito sigue a Lali en todo el camino que culmina en sus esperados shows en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.
Con entrevistas y acceso exclusivo a su proceso creativo, LALI: la que le gana al tiempo revela cómo la artista convirtió sus experiencias más íntimas en fuerza creativa y resiliencia, consolidándose como una de las voces más influyentes y auténticas de su generación.
De qué trata LALI: la que le gana al tiempo
Este documental acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.
LALI: la que le gana al tiempo llegará a Netflix próximamente.
