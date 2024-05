El ''rey de los paparazzi'' acusó a Gérard Depardieu de agredirlo en Roma: ''Me dio tres puñetazos''

Rino Barillari , apodado el "rey de los paparazzi" , acusó al actor francés Gérard Depardieu de agredirlo físicamente el martes en la via Veneto, en pleno centro de Roma , pero el actor afirmó que solo "se interpuso entre el paparazzo y su pareja" . Los hechos habrían ocurrido puntualmente en el Harry's Bar , uno de los lugares más concurridos en la zona.

"Lo vi en via Veneto con una mujer. Me acerqué para hacer algunas fotos ", comenzó su relato el fotógrafo de 79 años, citado por el diario romano Il Messaggero. Así, según describió, primero fue la mujer que acompañaba al actor, su pareja Magda Vavrusova , quien trató de bloquearlo, y luego fue Depardieu el que intervino y le dio tres puñetazos en la cara.

"El fotógrafo me empujó tocando mi busto y mi pecho con su brazo (...) Aún me duele, fue de una violencia extrema ", dijo la mujer a los policías romanos ante los cuales presentó denuncia por violencia, según su abogada.

Luego, continuó explicando que, ''ante lo violento de la situación, Gérard Depardieu, quien se interpuso entre el paparazzo y su pareja, cayó y se resbaló contra él" y que "el famoso actor y su pareja subieron al vehículo y el fotógrafo persistió pese a lo sucedido y siguió tomando múltiples fotografías".

Además, la pareja del actor se encuentra en el hospital Umberto I de Roma, así como también aseguraron que "este no es el primer altercado para este fotógrafo, quien reivindica haber tenido 170 estadías en urgencias médicas por pelearse con celebridades que rechazaban ser fotografiadas".

Según Il Messaggero, que logró interrogarlo antes de su hospitalización, Barillari también presentó demanda: "Voy ahora al hospital, pero luego me ocuparé de él: presentaré demanda en su contra ante los carabineros", dijo al diario. "Cuando los fotografié en su mesa, por supuesto a escondidas, no me imaginé cómo terminaría esto", agregó.

"¡Mamma mia, cómo está de gordo!, me dio tres puñetazos en el rostro", dijo el fotógrafo.

Barillari, que comenzó su carrera muy joven, tuvo su época de oro en la Dolce Vita en Roma, cuando fotografió celebridades como Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Ava Gardner, Sophia Loren, Gina Lollobrigida y Marcello Mastroianni.

Gérard Depardieu fue a declarar y quedó detenido por presuntas agresiones sexuales

El actor Gérard Depardieu se encontraba en custodia policial este lunes para declarar en dos casos sobre las presuntas agresiones sexuales a dos mujeres en Francia, en una nueva etapa de la saga judicial de este gigante del cine.

El intérprete de 75 años fue detenido en las oficinas de la policía judicial en París, donde había sido convocado por los investigadores para interrogarlo, indicó a la agencia AFP una fuente próxima al caso.

La primera mujer, que lo denunció en febrero, es una decoradora que trabajaba en el rodaje de la película "Les Volets verts" de Jean Becker y que lo acusa de agredirla sexualmente en 2021.

La denunciante explicó en marzo al medio en línea Mediapart que el actor le hizo comentarios indecentes y después la "agarró brutalmente" y le "sobó la cintura, el vientre, hasta los pechos".

La segunda mujer, una exasistente de rodaje, denuncia hechos similares ocurridos en 2014. Según la cadena BFMTV, la presunta agresión se produjo durante el rodaje del corto de Jean-Pierre Mocky, "Le Magicien et les Siamois".

Esta mujer, que tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos, presentó una denuncia el 9 de enero, en el que lo acusa de "palabras indecentes" en su mansión en París.

En declaraciones al diario regional Le Courrier de l'Ouest en febrero, la mujer, que desea permanecer en el anonimato, recordó también en particular las manos del actor "por todo [su] cuerpo" durante el rodaje.

Qué dijo Gérard Depardieu sobre las acusaciones

"Nunca he abusado de una mujer", aseguró el actor en una carta abierta publicada en octubre de 2023 por el diario Le Figaro, en referencia a las acusaciones de Charlotte Arnould.

En diciembre de 2020, la justicia imputó a Depardieu por agredir sexualmente a esta actriz, que denunció en agosto de 2018 dos violaciones en el domicilio parisino del actor.

A finales de diciembre, la justicia archivó la denuncia de la actriz Hélène Darras, que lo acusaba de haberla agredido sexualmente durante un rodaje en 2007, al haber prescrito los hechos.

Ese mes, la periodista y escritora española Ruth Baza anunció que presentó en España una denuncia contra el intérprete por violación, por unos hechos presuntamente ocurridos en París en 1995.

En total, alrededor de veinte mujeres lo acusaron de presuntas agresiones sexuales en la prensa o ante la justicia. Según Mediapart, Depardieu tocó "los pechos y las nalgas" a otra mujer durante el rodaje del film de Becker.

Jean Becker "sabía perfectamente que dos mujeres habían sido gravemente agredidas", aseguró en una entrevista con AFP la actriz Anouk Grinberg, que participó en la película.

Depardieu niega las repetidas acusaciones en su contra, que se han convertido en un frente de guerra cultural en Francia, dividiendo al mundo del cine y enfrentando a los grupos feministas con los defensores del actor.

Más allá del galardonado intérprete de Cyrano de Bergerac, la justicia investiga a los cineastas franceses Benoît Jacquot y Jacques Doillon por violar a una menor, tras la denuncia de la actriz Judith Godrèche.

Además de las denuncias, un reportaje del programa "Complément d'enquête" generó revuelo en diciembre por los comentarios obscenos de Depardieu sobre una niña de 10 años en Corea del Norte que montaba a caballo.

Tras la difusión del programa, el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció que el actor era objeto de una "cacería humana", y ofreció su apoyo a un "inmenso actor" que hacía que Francia se sintiera "orgullosa".