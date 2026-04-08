Netflix sorprendió a todos con la última película de una de las sagas de acción más exitosas de la historia + Seguir en









Uno de los títulos más esperados llegó al catálogo y ya llama la atención por su historia, que no solo mezcla tensión y riesgo, sino que cierra una franquicia.

Netflix incorporó la última entrega de una de las sagas de acción más exitosas. Pexels

Netflix no deja de sumar grandes producciones y, en esta oportunidad, una película emblemática de Hollywood captó la atención del público. Se trata de la entrega final de una franquicia que, si bien venía con problemas tras su paso por los cines, encontró una segunda oportunidad en las plataformas digitales.

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La entrega cuenta con el regreso de personajes icónicos y la conclusión de una historia que se viene contando desde el año 1996. Además, con cada nueva secuela se va mejorando la calidad visual que apuesta por escenas de riesgo y secuencias de batallas increíbles.

Misión imposible Netflix sumó a su catálogo el cierre definitivo de una de las mejores sagas de acción de todos los tiempos. Gentileza - Netflix De qué trata Misión Imposible: Sentencia final La historia retoma los hechos ocurridos en la entrega anterior y lo deja a Ethan Hunt frente a una amenaza sin precedentes. Una inteligencia artificial avanzada logró infiltrarse en diversos sistemas estratégicos de todo el planeta y pone en peligro la estabilidad mundial.

Lo complicado de este enemigo es que no tiene forma física ni límites claros, por lo que la posibilidad de un conflicto nuclear crece a medida que el protagonista inicia una carrera contrarreloj para frenar este peligro.

Si bien la recepción fue positiva cuando estuvo en el cine, algunos espectadores criticaron lo largo que es el inicio y que la trama se apoya demasiado en explicaciones. De todas formas, las escenas de acción y el climax de la película son típicos de la franquicia de "Misión Imposible".

Misión imposible sentencia final A 30 años de su estreno, la saga de "Misión Imposible" sigue juntando fanáticos en todo el mundo. Gentileza - Netflix Netflix: tráiler de Misión Imposible: Sentencia final Embed - Misión: Imposible – La Sentencia Final | Tráiler Oficial (DOBLADO) - Tom Cruise Netflix: elenco de Misión Imposible: Sentencia final Tom Cruise como Ethan Hunt

Hayley Atwell como Grace

Ving Rhames como Luther Stickell

Simon Pegg como Benji Dunn

Esai Morales como Gabriel

Pom Klementieff como Paris

Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis

Henry Czerny

Holt McCallany

Janet McTeer

Nick Offerman

Hannah Waddingham

Angela Bassett

Shea Whigham

Greg Tarzan Davis

Charles Parnell

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