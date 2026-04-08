La escritora argentina Samanta Schweblin ganó el Premio Aena de Narrativa y recibió 1 millón de euros

La autora fue distinguida en Barcelona por El buen mal, la mejor obra publicada en 2025, y celebró el reconocimiento como un homenaje a la tradición literaria argentina.

La escritora argentina Samanta Schweblin ganó la primera edición del Premio Aena de Narrativa , recibió 1 millón de euros y fue reconocida en Barcelona por su novela El buen mal, en una ceremonia donde definió la distinción como “ un abrazo a la tradición literaria argentina ”.

La autora recibió el galardón de manos de Rosa Montero durante una cena de gala celebrada este miércoles en Barcelona, España , donde fue premiada por la mejor obra publicada en 2025.

“ Este premio no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino un abrazo a la tradición literaria argentina, que siempre ha sabido encontrar belleza en la extrañeza ”, expresó Schweblin al recibir la distinción, visiblemente emocionada.

Durante su discurso también agradeció a su familia y dedicó unas palabras a la “muy abandonada” universidad pública de Buenos Aires , a la que señaló como uno de los espacios que alimentó su pasión por la lectura y la escritura.

El jurado la eligió entre finalistas de toda Hispanoamérica y España y destacó su “estilo único que combina la tensión del thriller con una profundidad filosófica inusual” .

La obra ganadora, publicada por Seix Barral, se impuso frente a otros títulos destacados como Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince; Marciano, de Nona Fernández; Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente; y Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas.

Embed - Aena on Instagram: " El Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana ya tiene un libro ganador: 'El buen mal'. @seix_barral @samschweblin ha sido reconocida por su libro de seis cuentos que explora la oscuridad de lo humano y lo inquietante de lo cotidiano. Con una prosa tensa y precisa, sus personajes se enfrentan a puntos de no retorno, donde lo extraño irrumpe y lo cambia todo. Historias que cuestionan los límites entre la bondad y la maldad, atravesadas por la culpa, la incertidumbre y la ambigüedad moral, donde la muerte o la desgracia se abren paso en la rutina. ¡Enhorabuena a la autora y a todos los finalistas! ¡Leer es volar! #PremioAenadeNarrativa" View this post on Instagram

La trama y los dilemas de El buen mal

Los cuentos de El buen mal explora la delgada frontera entre el cuidado y la violencia, y se adentra en aquello que se hace por el bien del otro, incluso cuando ese gesto puede derivar en daño.

Una de sus historia sigue a una mujer que, tras un accidente doméstico vinculado a un intento de suicidio, comienza a notar que objetos y personas de su entorno fueron reemplazados por versiones aparentemente “mejores”, aunque profundamente inquietantes.

A partir de esa anomalía, la protagonista queda atrapada en un dilema central: denunciar lo que ocurre o entregarse a ese “buen mal” que parece resolverle la vida, pero al mismo tiempo le arrebata su percepción de la realidad.

Sobre el trasfondo de sus relatos, Schweblin reflexionó: “Todos sabemos que estamos comandados por fuerzas, las ideas del mundo, los mandatos familiares... ¿Dadas todas estas fuerzas, hay una de ellas capaz de poner las otras en jaque? ¿Se puede prestar atención a lo que queremos y somos? Los protagonistas de mis cuentos han logrado tocar ese momento de cambio”.

Para quienes quieran profundizar en su universo literario, tres de sus títulos más representativos son Distancia de rescate, El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca y otros cuentos.