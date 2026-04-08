"The Drama", la película con Zendaya y Robert Pattinson: Amar ¿a pesar de todo?

Los límites del amor se cuestionan en “The Drama” con Zendaya y Robert Pattinson.

“El amor todo lo puede”, afirma la Biblia, pero ¿realmente todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? Los límites del amor se cuestionan en “The Drama” del noruego Kristoffer Borgli que llega el jueves a los cines del país. Se centra en Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una pareja que a días de casarse descubre que no se conocían tan bien como creían. No solo es una historia sobre el amor, sino también sobre las segundas oportunidades, pero ¿pueden ir de la mano?

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Mientras ultiman los detalles de su boda, Emma y Charlie se ponen nostálgicos y comienzan a recordar cómo se conocieron, cómo se enamoraron y la primera vez que se dijeron “te amo”. Practican su balls, prueban el menú y organizan las fotos que se sacarán ese día, sin embargo, de un segundo al otro, el cuento de hadas se desvanece.

En un juego con Rachel y Mike, una pareja amiga, y alcohol de por medio, los protagonistas deben confesar que es lo peor que han hecho en su vida. “Escuchamos, pero no juzgamos”, se promete en la mesa, pero dura poco: las miradas de terror atraviesan a Emma cuando confiesa su peor pecado (algo que no ha concretado, pero estuvo cerca de hacer). Al principio Charlie se ríe, cree que se trata de un chiste, ojalá, piensa, pero no. Los amigos abandonan la velada enceguecidos de ira e indignación, ¿cómo es posible que esto se revele recién ahora? Lo mismo se pregunta Charlie, quien en unos días le jurará amor eterno a una persona que no cree ya conocer.

The Drama (1) "The Drama", una película románticamente incomoda que juega con lo "políticamente correcto". La trama no es solamente lo peor que ha hecho el personaje Zendaya (vale la pena mantener en secreto por el bien del espectador), sino el dilema de continuar eligiendo a una persona aun cuando corresponde no hacerlo. El director juega con la idea de lo “políticamente correcto” encarnado especialmente en Rachel (Alana Haim), quien intenta convencer a Charlie de que se está casando con un monstruo. Él comienza a desconfiar de lo que siente por Emma mientras ella le explica que ese hecho quedó sepultado en el pasado, ¿acaso no es posible cambiar? En la era de la cancelación, parece que no.

Zendaya y Robert Pattinson entre el amor y el drama “The Drama” es una película de capas. A medida que la historia avanza, el relato se desarma entre la hipocresía, la moralidad y la duda. ¿A quién se le da la oportunidad de cambiar? ¿Y a quién se le obliga pagar su condena? La historia es un reflejo de cómo no se le da socialmente lugar a los grises. Alguien debe ser bueno o malo, la redención queda fuera de lugar. Lo cual es irónico porque en ese juego salió a la luz que todos habían cometido algo terrible, sin embargo, fueron perdonados entre risas. No todos tienen la mala suerte de ser reducidos a su peor momento.

The Drama (2) Zendaya y Robert Pattinson entre el amor y el drama. El dilema que enfrenta Charlie es el mismo que atraviesa el espectador. Lo hecho, hecho está y el personaje de Zendaya no fue ninguna santa. Los minutos pasan, las campanas se escuchan a lo lejos y los invitados van llegando al baile. Sin embargo, entre las interrogantes que atormentan al novio, también se pregunta quién es él para juzgarla. ¿No están a punto de prometer amarse en las buenas y en las malas; en la salud y en la enfermedad; en la riqueza y en la pobreza? El manejo de cámara de Borgli refleja la presión que sienten estos personajes, algo que también se potencia con las estelares actuaciones de Zendaya y Pattinson. Sin embargo, el clima tenso coquetea con un humor ácido permitiéndole al espectador alguna que otra risa entre tanta incomodidad. Quizás la mejor forma de abrir la puerta de las segundas oportunidades. La pregunta no es si el amor todo lo puede, sino si con él es suficiente, algo que deberá preguntarse el novio, así que veremos como continúa esta boda. O, mejor dicho, si sigue en pie. Ficha Técnica "The Drama" (2026). Dirección: Kristoffer Borgli. Género: Comedia, Drama. Elenco: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Hailey Gates, Zoe Winters, Mamoudou Athie. Duración: 105 minutos.

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