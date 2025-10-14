Andy y Barbara Muschietti dieron nuevos detalles de la serie "IT: Bienvenidos a Derry" y revelaron su deseo de filmar en Argentina

La dupla argentina de productores y directores responsables de las películas de IT y ahora de la serie, hablaron sobre la esperada producción de HBO.

Cada vez falta menos para el estreno de IT: Bienvenidos a Derry , la serie de HBO y HBO Max precuela de las exitosas películas de IT que adaptaron la obra maestra de terror de Stephen King .

Andy y Barbara Muschietti , la dupla argentina de productores y directores responsables de las películas y ahora de la serie, dieron nuevos detalles de la esperada producción.

El origen de la serie se remonta a la producción de IT: Capítulo 2 . Bill Skarsgård , quien interpreta al payaso asesino Pennywise y también a Bob Gray, su alias humano, conversaba con Andy, quien dirigía. "Bill y yo fantaseábamos con el personaje de Bob Gray y una historia de origen", reveló el director en exclusiva al portal Deadline. "Había entusiasmo por volver atrás y explorar las complejidades de este personaje" .

Lo que comenzó como una idea para una película terminó como una serie de ocho capítulos que se transmitirá en HBO Max a partir del 26 de octubre .

Al igual que con las películas, la inspiración es la novela IT de Stephen King de 1986, sobre un grupo de niños aterrorizados por IT, una entidad maligna que trasciende generaciones y se manifiesta en la forma de Pennywise. El payaso espeluznante es un básico del terror, pero la versión de King es sin duda la más icónica. Trayendo terror a la ciudad ficticia de Derry (que está situada en el estado real de Maine, EE. UU.), hay, como con todos los grandes personajes y monstruos de terror, una curiosidad sobre la historia de fondo de Pennywise.

“Nunca antes habíamos hecho televisión, pero hay muchos programas que significan mucho para mí y aprecio el formato, tener un lienzo más amplio para contar una historia y el impacto que eso tiene en el público”, dice Andy. “Nuestro amor por el libro, y el vacío que crean todos estos misterios e interrogantes, hacen que, como lector, termines sin entenderlo todo, incluido el misterio de IT. ¿Qué es IT? ¿Qué quiere IT?”.

La nueva serie se inspira en una serie de cinco secciones de la novela de King titulada "Los Interludios", que profundizan en la historia de Derry y una serie de catástrofes que ocurren cada pocas décadas cuando IT despierta.

La serie se centra en los horrores creados por la humanidad, así como en los que emanan de lo sobrenatural. "La niebla en Derry no es solo una construcción literal; habla de cómo a menudo damos la espalda a lo que sucede e intentamos olvidar, esconder las cosas bajo la alfombra", dice Andy. "Lo que sin duda forma parte del comportamiento humano, y es absolutamente horrible, es la capacidad que tenemos de no ver los horrores mientras ocurren", aporta Barbara.

Los Muschietti desarrollaron la serie con Jason Fuchs, quien, junto con Brad Caleb Kane, es el showrunner. Andy dirige varios episodios. Él y su hermana son productores ejecutivos a través de Double Dream. Otros productores ejecutivos incluyen a Skarsgård Fuchs, Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin, mientras que HBO Max y Warner Bros. Television son productores.

Los hermanos Muschietti y su deseo de filmar en Argentina

En la misma charla con el portal Deadline, los hermanos hablaron sobre su deseo de rodar una película en Argentina y cómo ven las medidas del Gobierno de Javier Milei respecto al INCAA.

“En este momento, Argentina está pasando por momentos muy difíciles con el cine porque el gobierno actual básicamente ha diezmado el Instituto Nacional del Cine, que era básicamente el principal proveedor de fondos”, aseguró Barbara.

Por su parte Andy dio detalles del filme que pretende rodar en nuestro país (algún día): "Hay muchísimas historias que contar, y una en particular que tenía muchas ganas de hacer. Pero, ¿sabes?, me pregunto: ¿cuándo sucederá? Probablemente no sea ahora".

"Es una historia propia, ambientada en la década de 1930. Combina la cultura del tango con presencias sobrenaturales, y hay otra parte relacionada con el contexto social y político. Es una película de acción y terror, y sería en blanco y negro", concluyó Andy.