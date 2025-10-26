La serie polaca de HBO Max que te mantendrá al borde del asiento: misteriosos asesinatos y desapariciones







El suspenso se revolucionó en el catálogo de HBO Max con una nueva serie que combina crímenes escalofriantes, secretos ocultos y un caso imposible de soltar.

La serie que ya causa furor en HBO Max combina paisajes helados, desapariciones inquietantes y una protagonista decidida a revelar la verdad. Gentileza: HBO

La pantalla de HBO Max suma una nueva propuesta que mezcla el suspenso clásico con un drama cargado de emociones. Esta serie polaca invita al espectador a sumergirse en una ciudad envuelta por secretos, donde un crimen despierta temores que parecían enterrados.

Los fanáticos del thriller encontrarán en esta historia un escenario lleno de giros y verdades ocultas. En solo seis episodios, "El deshielo" transforma el hielo y el luto en pistas clave de una investigación peligrosa.

De-qué-trata-El-deshielo-2 Una serie cargada de tensión y secretos aterrizó en HBO Max: una detective enfrenta su pasado mientras persigue un crimen que cambia todo. HBO Max De qué trata El deshielo, la serie tendencia en HBO Max Ubicada en la ciudad de Szczecin, la trama arranca con el hallazgo de un cadáver en un río que se acaba de descongelar. La detective Katarzyna Zawieja toma el caso, sin imaginar que se topará con un drama familiar: la víctima es la hija del fiscal, quien acababa de ser madre.

Mientras sigue la pista del recién nacido desaparecido, Zawieja también enfrenta su propia tragedia: el suicidio de su esposo. La serie conecta de forma intensa el trabajo policial con las heridas personales, construyendo una protagonista compleja y humana.

A medida que avanza la investigación, emergen secretos que involucran a figuras públicas, familiares y colegas. Con una narrativa sombría, "El deshielo" reflexiona sobre la corrupción, la justicia y las cicatrices emocionales que deja el pasado.

Bartlomiej Kotschedoff

Cezary Lukaszewicz

Juliusz Chrzaszczkowski

Sebastian Fabijanski

Andrzej Grabowski

Boguslaw Linda