De los productores de The Walking Dead: la serie de Prime Video que pocos conocen y es adictiva







Una producción diferente y atrevida, ideal para quienes buscan algo nuevo. Conocé este thriller psicológico imperdible.

La serie de Prime Video que te atrapará desde el minuto 1. Imagen: Prime Video

¿Buscas una serie que te atrape desde el primer minuto? En la amplia oferta de la plataforma Prime Video, llega una propuesta poco convencional, inquietante y sorprendente, que te hará volver por más. Si te interesa ver algo distinto, inquietante y bien logrado, deberías darle una oportunidad a Lore.

Se trata de un thriller psicológico de esos que uno no puede simplemente dejar pasar, especialmente si te gusta que lo desconocido y extraño irrumpa en lo cotidiano. Y lo mejor: detrás de esta historia están los mismos productores que dieron vida a The Walking Dead, así que ya sabes que la tensión y el susto están garantizados.

Lore Una de las mejores series disponibles en la plataforma de Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Lore, la serie infravalorada de Prime Video Lore es una serie antológica que toma como punto de partida hechos reales y leyendas oscuras para reconstruir lo que hay detrás de nuestras pesadillas. Cada episodio presenta una historia distinta, mezcla de dramatización, animación y archivo histórico, mostrando el origen de mitos que creímos ficticios pero que en muchas ocasiones se enraízan en la realidad.

Desarrollada por el creador del podcast del mismo nombre, Aaron Mahnke, y producida por compañías como Valhalla Entertainment, la serie reúne a grandes nombres del horror para explorar vampiros, hombres lobo, espíritus y otros horrores infundidos en nuestra cultura.

Prime Video: tráiler de Lore Embed - Lore - Tráiler Temporada 2 | Amazon Prime Video Prime Video: elenco de Lore Aaron Mahnke

Robert Patrick

Holland Roden

Colm Feore

Kristin Bauer van Straten

Cathal Pendred