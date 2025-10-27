SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de octubre 2025 - 11:30

De los productores de The Walking Dead: la serie de Prime Video que pocos conocen y es adictiva

Una producción diferente y atrevida, ideal para quienes buscan algo nuevo. Conocé este thriller psicológico imperdible.

La serie de Prime Video que te atrapará desde el minuto 1.

Imagen: Prime Video

¿Buscas una serie que te atrape desde el primer minuto? En la amplia oferta de la plataforma Prime Video, llega una propuesta poco convencional, inquietante y sorprendente, que te hará volver por más. Si te interesa ver algo distinto, inquietante y bien logrado, deberías darle una oportunidad a Lore.

Se trata de un thriller psicológico de esos que uno no puede simplemente dejar pasar, especialmente si te gusta que lo desconocido y extraño irrumpa en lo cotidiano. Y lo mejor: detrás de esta historia están los mismos productores que dieron vida a The Walking Dead, así que ya sabes que la tensión y el susto están garantizados.

Informate más
Lore
Una de las mejores series disponibles en la plataforma de Prime Video.

De qué trata Lore, la serie infravalorada de Prime Video

Lore es una serie antológica que toma como punto de partida hechos reales y leyendas oscuras para reconstruir lo que hay detrás de nuestras pesadillas. Cada episodio presenta una historia distinta, mezcla de dramatización, animación y archivo histórico, mostrando el origen de mitos que creímos ficticios pero que en muchas ocasiones se enraízan en la realidad.

Desarrollada por el creador del podcast del mismo nombre, Aaron Mahnke, y producida por compañías como Valhalla Entertainment, la serie reúne a grandes nombres del horror para explorar vampiros, hombres lobo, espíritus y otros horrores infundidos en nuestra cultura.

Prime Video: tráiler de Lore

Embed - Lore - Tráiler Temporada 2 | Amazon Prime Video

Prime Video: elenco de Lore

  • Aaron Mahnke
  • Robert Patrick
  • Holland Roden
  • Colm Feore
  • Kristin Bauer van Straten
  • Cathal Pendred

Dejá tu comentario

