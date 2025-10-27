¿Buscas una serie que te atrape desde el primer minuto? En la amplia oferta de la plataforma Prime Video, llega una propuesta poco convencional, inquietante y sorprendente, que te hará volver por más. Si te interesa ver algo distinto, inquietante y bien logrado, deberías darle una oportunidad a Lore.
De los productores de The Walking Dead: la serie de Prime Video que pocos conocen y es adictiva
Una producción diferente y atrevida, ideal para quienes buscan algo nuevo.
Se trata de un thriller psicológico de esos que uno no puede simplemente dejar pasar, especialmente si te gusta que lo desconocido y extraño irrumpa en lo cotidiano. Y lo mejor: detrás de esta historia están los mismos productores que dieron vida a The Walking Dead, así que ya sabes que la tensión y el susto están garantizados.
De qué trata Lore, la serie infravalorada de Prime Video
Lore es una serie antológica que toma como punto de partida hechos reales y leyendas oscuras para reconstruir lo que hay detrás de nuestras pesadillas. Cada episodio presenta una historia distinta, mezcla de dramatización, animación y archivo histórico, mostrando el origen de mitos que creímos ficticios pero que en muchas ocasiones se enraízan en la realidad.
Desarrollada por el creador del podcast del mismo nombre, Aaron Mahnke, y producida por compañías como Valhalla Entertainment, la serie reúne a grandes nombres del horror para explorar vampiros, hombres lobo, espíritus y otros horrores infundidos en nuestra cultura.
