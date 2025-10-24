"IT: Bienvenidos a Derry", la nueva serie basada en la novela de Stephen King llega a HBO Max

La serie fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Conocé algunas curiosidades antes de su estreno.

Paisajes encantadores, desapariciones inexplicables y muchos secretos enterrados: así es Derry, el pequeño pueblo ficticio que se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos del terror. Escondido en el estado de Maine, en Estados Unidos, sirve como escenario de IT: Bienvenidos a Derry , la nueva serie original de HBO que expande el universo de las películas de IT y explora los orígenes del mal que acecha a sus habitantes.

La serie fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs . Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, y Bill Skarsgård protagonizan la serie.

Antes del estreno de la serie, el 26 de octubre por HBO y HBO Max, descubre algunas curiosidades sobre el lugar donde Eso comenzó.

Stephen King nació y sigue viviendo en Maine, el estado que inspiró muchas de sus historias, incluyendo IT y Carrie, La Extraña. Las casas antiguas, los bosques densos y las calles silenciosas típicas de la región sirvieron como base para crear Derry y ayudan a construir la atmósfera tranquila (y tensa) que domina la nueva serie.

Cosas terribles suceden en Derry cada 27 años, el mismo tiempo que “Eso” necesita para despertar y alimentarse del miedo de los habitantes, especialmente de los niños, antes de volver a su letargo.

Ambientada en 1962, IT: Bienvenidos a Derry transcurre 27 años antes de los eventos de IT - Eso, revelando los orígenes de este ciclo de terror. Curiosamente, el intervalo entre la primera adaptación cinematográfica (IT, de 1990) y el regreso de Pennywise a los cines en IT – Eso (2017) también fue de 27 años. ¿Coincidencia?

Derry como un personaje

En la nueva serie, la ciudad cobra protagonismo. Derry es un reflejo del miedo y la corrupción de sus habitantes, despertando lo peor de cada uno de ellos. El subsuelo del pueblo, donde Pennywise se esconde y atrae a sus víctimas, vuelve a tener un papel importante, revelando secretos nunca explorados.

Conexión con el universo de Stephen King

Derry aparece en varias obras del autor, como Insomnia, 22/11/1963 y El Cazador de Sueños, conectando diferentes historias a través de una misma ciudad.

IT: Bienvenidos a Derry amplía ahora ese mapa, presentando nuevos misterios y personajes.

Mucho antes de la llegada del Club de los Perdedores, Derry ya ocultaba horrores en sus sombras. La nueva serie de ocho episodios retrocede en el tiempo para mostrar dónde Eso comenzó y los primeros signos del mal que dominaría la ciudad por décadas.

IT: Bienvenidos a Derry estrena el 26 de octubre por HBO y HBO Max, con nuevos episodios todos los domingos.