El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder sigue ampliando su elenco

Oliver Alvin-Wilson (The Bay), Stuart Bowman (The Pact), Gavi Singh Chera (The Undeclared War), William Chubb (Vampire Academy), Kevin Eldon (Game of Thrones), Will Keen (Ridley Road), Selina Lo (Boss Level) y Calam Lynch (Bridgerton) se unen a la serie, que actualmente se encuentra en producción en la temporada 2 en el Reino Unido.