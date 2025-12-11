Por qué se celebra el Día Nacional del Tango cada 11 de diciembre + Seguir en









Este día homenajea a dos gigantes del tango, Gardel y de Caro, y muestra la relevancia del género en la cultura argentina.

Por qué se conmemora esta danza tradicional del país

Una fecha que reúne historia, música y tradición argentina en torno a dos figuras emblemáticas del tango. Cada 11 de diciembre, la Argentina celebra el Día Nacional del Tango. rinde homenaje a uno de sus géneros artísticos más influyentes, con celebraciones que se extienden por ciudades y barrios del país.

Desde milongas populares hasta ciclos culturales oficiales, el tango se instala en la agenda social como forma de recordar de dónde venimos y qué representa este ritmo para nuestra identidad colectiva.

A pesar de que muchos asocian el tango con salones de baile en Buenos Aires o con figuras que trascienden generaciones, la razón oficial detrás de esta efeméride está atada a dos nombres que marcaron el rumbo del género.

mundial de tango 2025 (1) El tango atravesó momentos de gloria, olvido y revalorización. Su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO impulsó nuevos debates sobre su lugar en el presente y en el futuro, y mostró la complejidad de mantener vivas tradiciones que, a veces, parecen encasilladas en el pasado.

Carlos Gardel y Julio de Caro, las figuras detrás del Dia Nacional del Tango El punto de partida para entender por qué se eligió el 11 de diciembre está en la coincidencia de natalicios de dos protagonistas claves del tango: Carlos Gardel y Julio de Caro. Ambos nacieron en esa fecha, aunque en años distintos, y cada uno representó una visión particular del género que echó raíces en el Río de la Plata a fines del siglo XIX.

Gardel, apodado “El Zorzal Criollo”, es, para muchos, la voz más emblemática del tango canción. Su manera de cantar ayudó a proyectar el tango más allá de las fronteras locales. carlos gardel.jpg Por su parte, Julio de Caro fue un revolucionario en la forma de concebir la música tanguera desde lo instrumental. Con un sexteto propio desde 1924, inauguró lo que muchos llaman la “escuela decareana”, que aportó arreglos complejos, un enfoque más sofisticado y un sentido de renovación que impactó en generaciones de músicos. Su visión contrastaba con la gardeliana, que estaba más centrada en la voz y la canción, lo que muestra que el tango no fue jamás monolítico, sino un universo de estilos y tensiones internas. Julio de Caro La iniciativa para marcar este día en el calendario institucional nació de la inquietud del compositor y productor Ben Molar. Fue en 1965, mientras se dirigía a celebrar el cumpleaños de De Caro, que Molar advirtió la coincidencia de fechas y pensó que valía la pena un reconocimiento especial al tango. Pasaron doce años hasta que, con el apoyo de numerosas entidades artísticas y culturales, la Municipalidad de Buenos Aires y luego el Estado nacional aprobaron el 11 de diciembre como Día Nacional del Tango.

