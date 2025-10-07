SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de octubre 2025 - 09:00

El thriller más inquietante de Netflix: un viaje entre la realidad y la alucinación que no vas a poder dejar de ver

Producida por Leonardo Di Caprio, esta película de terror psicológico y giros impactantes ya está en el Top 10 de lo más visto en la app de streaming.

Protagonizada por Topher Grace, esta producción desafía la mente del espectador y revela oscuros secretos familiares.&nbsp;

En los últimos años, Netflix logró convertirse en uno de los grandes templos de los thrillers. En su extenso catálogo conviven producciones que exploran los límites de los seres humanos, la culpa, el miedo y la obsesión. Y, en ese universo de oscuridad y tensión, “Alucinaciones” se posiciona como una de las propuestas más inquietantes del momento.

La película dirigida por Dennis Iliadis, y producida por Leonardo Di Caprio y Jason Blum, combina terror psicológico con drama familiar y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento.

La apuesta ya está en el Top 10 de lo más visto en la plataforma por su capacidad para jugar con la mente del espectador: nada es lo que parece, y cada escena trae una nueva duda sobre qué es real y qué producto de la imaginación. ¿Estás preparado?

Tráiler de "Alucinaciones"

¿De qué trata "Alucinaciones"?

La historia sigue Tom Walker, un hombre que sale en libertad luego de pasar veinte años internado en un hospital psiquiátrico. El protagonista hereda la mansión de su difunto padre, un político poderoso que se suicidó recientemente, y debe cumplir allí un arresto domiciliario de treinta días bajo supervisión estricta.

A simple vista, parece la mejor oportunidad para un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que encuentra dentro de esa casa se convierte rápidamente en una pesadilla, ya que, aislado del mundo exterior, comienza a experimentar ruidos extraños y llamadas telefónicas misteriosas.

Así, lo que al principio parecen simples alucinaciones, pronto se transforman en un espiral de paranoia donde el pasado y el presente se confunden: los recuerdos de su infancia, las sombras de su familia y los secretos escondidos en los pasillos de la mansión que lo arrastran hacia un terreno donde la realidad desaparece por completo.

Reparto de "Alucinaciones"

  • Topher Grace como Tom Walker.
  • Braden Fitzgerald como el joven Tom Walker.
  • Patricia Clarkson como Brody.
  • Callan Mulvey como Alex Walker.
  • Cody Sullivan como el joven Alex Walker.
  • Génesis Rodríguez como Lynn.
  • Robin Thomas como Efren Walker.
  • Daisy McCrackin como la Sra. Walker.
  • Marty Eli Schwartz como Frank.
  • Harry Groener como el psiquiatra.

