Perfecta para los miedosos: la película de Netflix que transforma el terror en comedia







Una película de Netflix que convierte los sustos en carcajadas y revive los clásicos del terror con un humor tan absurdo como inolvidable.

Elenco irreverente, sustos parodiados y un asesino torpe: la película que convirtió el miedo en risa ahora se puede ver en Netflix. Pixabay

En un mundo donde el streaming lo define todo, encontrar una película que combine risa y sustos sin pasarse de la raya puede parecer imposible. Por suerte, Netflix suma a su catálogo una joya que cumple con esa misión con creces.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una cinta que parodia los clásicos del cine de terror, pero con tanta desfachatez que hasta los más fáciles de asustar terminan riéndose a carcajadas. Un título que marcó a toda una generación y que vuelve a dar de qué hablar.

AAAABSdG-BPrakODM4qqlUq8QppHBL-blwTuHx0wTGzZqJe0R6scJRCqKUW-HMpvtwX6jf2GsDXbZhNhyl1vKVbiJmva967Eh9cE00YM Netflix apuesta por una película que burla al terror con escenas desopilantes, personajes exagerados y guiños a los grandes éxitos del género. Netflix

De qué trata Una película de miedo, la icónica película que agregó Netflix Un misterioso acosador sexual llama a una adolescente mientras espera a su novio. Lo que parece una simple broma telefónica se transforma en una absurda cadena de eventos que mezclan el humor negro, el slasher y situaciones tan inverosímiles que solo pueden provocar carcajadas. Así comienza Scary Movie, conocida en Hispanoamérica como Una película de miedo.

Cindy Campbell y su grupo de amigos cargan con un oscuro secreto: atropellaron a un hombre y se deshicieron del cuerpo creyéndolo muerto. A partir de ahí, los asesinatos y situaciones ridículas se multiplican, todo con una estética que ironiza sobre películas como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado.

Entre concursos de belleza, ataques del asesino con máscara, parodias a películas como Matrix, El sexto sentido y hasta Titanic, esta comedia retuerce los tropos del género y los convierte en una fiesta absurda y escatológica donde nada se toma en serio. Netflix: tráiler de Una película de miedo Embed - Scary Movie (2000) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Netflix: elenco de Una película de miedo Anna Faris

Regina Hall

Dave Sheridan

Jon Abrahams

Marlon Wayans

Shannon Elizabeth

Lochlyn Munro

Cheri Oteri

Carmen Electra

James Van Der Beek

Temas Netflix

Películas