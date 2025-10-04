One Direction recuerda a Liam Payne: Netflix prepara un nuevo documental con Zayn Malik y Louis Tomlinson

Dirigida por Nicola March, la apuesta de la app de streaming explora la fama, la amistad y los recuerdos compartidos del grupo a casi 10 años de su separación.

La docuserie mostrará un recorrido por carretera en Estados Unidos, con archivos inéditos y confesiones de los exintegrantes de la banda.

Netflix sumará a su catálogo un proyecto que promete conmover a millones de fanáticos en todo el mundo: una nueva serie documental sobre One Direction , protagonizada por Zayn Malik y Louis Tomlinson . A casi una década de la separación de la banda, ambos músicos decidieron reunirse para repasar la historia del grupo que marcó a toda una generación, y también recordar a su excompañero Liam Payne , cuya muerte en 2024 sacudió a la industria musical.

La apuesta de la app de streaming, actualmente en proceso de producción, combinará un recorrido por carretera a través de Estados Unidos con material inédito y reflexiones personales. Con un acuerdo millonario y la dirección de Nicola Marsh , el creador de otras propuestas exitosas, como la de Devi Lovato, la expectativa para su estreno en 2026 es enorme. ¡Descubrí todos los detalles!

El proyecto que Netflix tiene entre manos será mucho más que un repaso nostálgico de la trayectoria de One Direction. Según adelantaron medios británicos como "The Sun" y "The Hollywood Reporter", la docuserie seguirá a Zayn Malik y Louis Tomlinson en un viaje estilo road trip por Estados Unidos , en el que ambos compartirán memorias de sus años en la boy band y reflexionarán sobre cómo la fama transformó sus vidas.

Además de entrevistas exclusivas y conversaciones íntimas entre ambos, la producción incluirá imágenes de archivo nunca vistas y testimonios que explorarán tanto el crecimiento del grupo como los desafíos personales que enfrentaron sus miembros luego de la separación.

zayn and louis

El acuerdo firmado con Netflix pretende replicar el éxito de producciones similares como las de Taylor Swift, BLACKPINK o Shawn Mendes, que lograron conectar con audiencias jóvenes y nostálgicas al mismo tiempo.

El estreno está previsto para 2026 y, de acuerdo con trascendido, Harry Styles y Niall Horan no participarían de la serie, aunque su presencia sigue siendo una incógnita.

¿Cuándo se separó la banda "One Direction"?

One Direction nació en 2010 en el programa británico "The X Factor", donde Simon Cowell decidió unir a cinco jóvenes cantantes en un grupo que rápidamente se transformó en un fenómeno mundial.

Gentileza "Rolling Stone"

Con hits como "What Makes You Beautiful", "Midnight Momories", "History" y "Story of My Life", el quinteto integrado por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik, conquistó los primeros puestos de las listas globales y vendió más de 70 millones de discos en seis años.

Sin embargo, en 2015 Zayn decidió dejar la agrupación para iniciar su camino como solista. La salida marcó un antes y un después, aunque el resto de los integrantes continuaron juntos durante un año más. Finalmente, en 2016, anunciaron una pausa indefinida que, con el tiempo, se transformó en una separación.

one direction la x cali Gentileza "La X Cali"

Desde entonces, cada uno emprendió su propia carrera musical: Harry Styles logró consolidarse como estrella pop y actor de Hollywood, Niall Horan lanzó varios álbumes que dominaron los éxitos de Billboard, Louis Tomlinson optó por un estilo más personal y Malik exploró sonidos alternativos. Pese a las muchas especulaciones sobre una posible reunión, el regreso nunca se concretó.

La trágica muerte de Liam Payne

El documental también abordará un capítulo doloroso en la historia de la banda: la muerte de Liam Payne. El 16 de octubre de 2024, el cantante británico falleció en la ciudad de Buenos Aires tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo a sus 31 años.

La autopsia reveló múltiples traumatismos y hemorragias, además de la presencia de sustancias tóxicas en su organismo, lo que generó conmoción tanto en la industria musical como entre los seguidores de One Direction alrededor del mundo.

Liam payne.jpg

Su funeral, celebrado en noviembre en Reino Unido, reunió a los antiguos compañeros de banda. Fue un reencuentro cargado de emoción, ya que por primera vez en años los cuatro volvieron a estar juntos en público.

Previo a la tragedia, existían conversaciones para realizar un espectáculo único que marcaría el regreso del grupo. Aunque ese proyecto quedó apartado, la serie de Netflix aparece como un homenaje a su memoria y como un intento de dar voz a quienes compartieron escenario, giras y una gran amistad.