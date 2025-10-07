"Ecos" de Soda Stereo anunció una sexta fecha en el Movistar Arena: cuándo será, cómo y dónde comprar entradas







A las cinco funciones ya agotadas se suma una más en el Movistar Arena. La vuelta de una de las bandas más influyentes del rock en español.

"Ecos" suma una nueva fecha en el Movistar Arena para 2026.

Desde que se confirmó el anuncio de un nuevo show en vivo de "Ecos" de Soda Stereo, la expectativa de los fans creció sin pausa. Las redes sociales se colmaron de mensajes, reflejando la emoción de miles de seguidores, tanto quienes vivieron su historia desde los comienzos como nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos año, todos con un mismo deseo: ser parte de este reencuentro histórico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La respuesta fue contundente. Las entradas de 5 Arenas se agotaron en tiempo récord, desatando una verdadera revolución entre aquellos fans que no llegaron a adquirir sus tickets y que no quieren quedarse afuera de este emocionante regreso.

Soda Stereo - Foto Prensa 1 PH_ Nora Lezano Soda Stereo, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino.

"Ecos" de Soda Stereo: anunciaron una sexta fecha Por la gran demanda, Soda Stereo anunció este en sus redes sociales que agregarán una nueva función, o quizás más de una. Lo que sí se sabe es que se sumarán más funciones a las ya agotadas, que están programadas para el 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 y 10 de junio. La nueva fecha será el 11 de junio en el Movistar Arena.

La idea de volver a ver a Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en septiembre de 2014), Charly Alberti y Zeta Bosio fue validada por un sinfín de espectadores que agotaron las cinco funciones.

La gacetilla que celebra el sold out para estos cinco shows, y anticipa la llegada de una nueva instancia de venta, también anuncia que habrá una proyección internacional con este show : "¡Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España... estén atentos!". Soda Stereo: cuándo abre la fila virtual y cuánto cuestan las entradas Según anunciaron en las redes sociales de Soda Stereo, las nuevas entradas para ver a la banda en el Movistar Arena estarán a la venta a partir del martes 7 de octubre a las 9 de la mañana. Desde la producción tienen previsto que la demanda sea muy grande, por lo que se recomienda ingresar a la fila virtual con tiempo para asegurarse un lugar. Al igual que sucedió con la primera tanda, las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar exclusivamente. En esta ocasión, no habrá instancia de preventa con ninguna tarjeta bancaria. El precio de las entradas comienza en $ 60.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés. No obstante, las entradas ya están disponibles con todos los medios de pago