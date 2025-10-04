El k-drama que promete ser lo más visto de Netflix: la particular combinación entre el amor y lo sobrenatural







La nueva ficción estrenada por la plataforma juega con la línea entre el bien y el mal y da lugar al romance.

La nueva serie coreana que llegó a Netflix a pisar fuerte. Créditos: CJ Entertainment / Hwa And Dam Pictures / Studio Dragon

El catálogo de Netflix no descansa y se sigue renovando constantemente, en esta ocasión estrenó una serie que promete posicionarse rápidamente entre lo más visto, por lo menos, en el mes. Se trata de “El genio y los deseos”, una ficción surcoreana que pretende llenar el vacío dejado por el fenómeno “Bon appétit, majestad”.

Con una estética cuidada, elementos fantásticos y un elenco de renombre, la expectativa ya está encendida entre los fanáticos del k-drama alrededor del mundo. La propuesta mezcla lo sobrenatural con los dilemas humanos más profundos: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para cumplir nuestros deseos, aún si eso implica perder algo esencial?

El Genio y los Deseos Netflix estrenó una nueva serie coreana que está causando enormes repercusiones. Netflix

De qué trata El genio y los deseos, la nueva serie de Netflix La trama sigue a Ka-young, una joven que fue criada bajo la estricta vigilancia de su abuela. Esa crianza rígida, casi opresiva, logró mantener bajo control ciertos impulsos oscuros, incluidos rasgos que algunos describen como tendencias psicopáticas. Sin embargo, su vida monótona cambia repentinamente cuando encuentra una lámpara mágica que contiene un genio, dormido desde hace mil años, que le ofrece concederle tres deseos.

Pero los deseos aparecen con condiciones: ese genio no es simplemente un ser benevolente, sino Iblis, una encarnación del mal, cuyo propósito es demostrar lo fácil que los humanos pueden ceder ante la corrupción. Lo que en un principio parece una oportunidad fantástica, pronto se transforma en un desafío moral y emocional donde la línea entre el bien y el mal se borra cada vez más.

Netflix: tráiler de El genio y los deseos Embed - El genio y los deseos | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de El genio y los deseos Bae Suzy (Ka-young)

Kim Woo-bin (Iblis)

Ahn Eun-jin (Mi-joo)

Noh Sang-hyun (Soo-hyun)

Ko Kyu-pil (Sayyid)

