El catálogo de Netflix no descansa y se sigue renovando constantemente, en esta ocasión estrenó una serie que promete posicionarse rápidamente entre lo más visto, por lo menos, en el mes. Se trata de “El genio y los deseos”, una ficción surcoreana que pretende llenar el vacío dejado por el fenómeno “Bon appétit, majestad”.
El k-drama que promete ser lo más visto de Netflix: la particular combinación entre el amor y lo sobrenatural
La nueva ficción estrenada por la plataforma juega con la línea entre el bien y el mal y da lugar al romance.
-
One Direction recuerda a Liam Payne: Netflix prepara un nuevo documental con Zayn Malik y Louis Tomlinson
-
Tensión de principio a fin: la película de Netflix de supervivencia y terror que no te podés perder
Con una estética cuidada, elementos fantásticos y un elenco de renombre, la expectativa ya está encendida entre los fanáticos del k-drama alrededor del mundo. La propuesta mezcla lo sobrenatural con los dilemas humanos más profundos: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para cumplir nuestros deseos, aún si eso implica perder algo esencial?
De qué trata El genio y los deseos, la nueva serie de Netflix
La trama sigue a Ka-young, una joven que fue criada bajo la estricta vigilancia de su abuela. Esa crianza rígida, casi opresiva, logró mantener bajo control ciertos impulsos oscuros, incluidos rasgos que algunos describen como tendencias psicopáticas. Sin embargo, su vida monótona cambia repentinamente cuando encuentra una lámpara mágica que contiene un genio, dormido desde hace mil años, que le ofrece concederle tres deseos.
Pero los deseos aparecen con condiciones: ese genio no es simplemente un ser benevolente, sino Iblis, una encarnación del mal, cuyo propósito es demostrar lo fácil que los humanos pueden ceder ante la corrupción. Lo que en un principio parece una oportunidad fantástica, pronto se transforma en un desafío moral y emocional donde la línea entre el bien y el mal se borra cada vez más.
Netflix: tráiler de El genio y los deseos
Netflix: elenco de El genio y los deseos
- Bae Suzy (Ka-young)
- Kim Woo-bin (Iblis)
- Ahn Eun-jin (Mi-joo)
- Noh Sang-hyun (Soo-hyun)
- Ko Kyu-pil (Sayyid)
Dejá tu comentario