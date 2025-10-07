Vendió su catálogo musical por 140 millones de dólares y se convirtió en una de las operaciones más grandes de la industria

Formó una de las bandas más reconocidas del rock alternativo y hoy su fortuna asciende a más de 150 millones de dólares.

El vocalista de la banda de rock Red Hot Chili Peppers , Anthony Kiedis, es mucho más que una celebridad: es un ícono de la música que marcó a toda una generación con letras que se sienten tan reales como cercanas. Su vida es tal y como lo expresa en sus canciones, llena de libertades, excesos y realizaciones personales.

Además, no es solo la voz de una de las bandas más escuchadas de este género, sino también su co-fundador. Tanto él, como sus compañeros llevaron sus canciones al estrellato. Hoy la fortuna del cantante supera los 150 millones de dólares , demostrando que la música no solo fue un refugio, sino una forma hermosa de facturar.

Anthony Kiedis nació el 3 de noviembre de 1962 en Grand Rapids, Michigan. Desde chico vivió entre dos mundos: la tranquilidad de la casa de su madre y el caos bohemio de su padre, Blackie Dammett , un actor frustrado y traficante ocasional en Los Ángeles. A los 12 años se mudó con él y conoció de cerca la noche, la fama y las drogas. A los 14 años tuvo su primer contacto con la heroína , creyendo que era cocaína, un episodio que marcaría el inicio de una larga lucha contra la adicción.

En Los Ángeles también conoció a Flea , su compañero inseparable y futuro bajista de los Red Hot Chili Peppers . Juntos formaron una hermandad artística y personal que sobrevivió a todo tipo de tormentas. Con el tiempo se sumaron Hillel Slovak y Jack Irons , y nació una banda que mezcló funk, punk y energía salvaje como nadie lo había hecho antes. Pero mientras el grupo crecía, Anthony se hundía cada vez más en su infierno personal . Las drogas, los excesos y las malas decisiones lo alejaron varias veces de la banda e incluso le costaron la vida de su amigo y guitarrista Slovak, que murió de una sobredosis en 1988.

La pérdida lo destruyó. No fue al funeral porque, según confesó después, no podía aceptar que fuera real. Recién semanas más tarde decidió entrar a rehabilitación. Estuvo cinco años limpio, pero volvió a caer en 1994. Durante los noventa, su vida fue un vaivén entre la sobriedad y la recaída, hasta que en el año 2000 finalmente logró mantenerse en pie y no volver a consumir. Kiedis convirtió ese dolor en arte: canciones como Under the Bridge, Scar Tissue o Otherside nacen de esa necesidad de curarse escribiendo.

En su autobiografía, Scar Tissue, Kiedis se muestra sin filtros: habla de la infancia rota, los amores conflictivos, la adicción y la fama que muchas veces lo aisló. No busca quedar bien; busca entenderse. En sus propias palabras, la redención nunca fue un destino, sino una lucha diaria.

Mayores éxitos de "Red Hot Chili Peppers"

Su perfil de Spotify presenta más de 40,6 millones de oyentes mensuales y tiene en la pantalla de inicio sus 10 canciones más populares:

Can´t Stop Scar Tissue Californication Otherside Under the Bridge Snow (Hey Oh) Dani California By the Way Dark Necessities The Zephyr Song

De cuánto es la fortuna de Anthony Kiedis

Anthony Kiedis tiene un patrimonio estimado en 155 millones de dólares. Es el vocalista, letrista y uno de los fundadores de los Red Hot Chili Peppers, banda con la que vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo y conquistó 6 premios Grammy.

En mayo de 2021, la banda vendió su catálogo musical por 140 millones de dólares, una de las operaciones más grandes de la industria. Además, Kiedis posee entre 30 y 40 millones de dólares en propiedades distribuidas en lugares como Malibú, Las Vegas, Michigan y Hawái. Su mansión frente al mar en Malibú, por ejemplo, está valuada en unos 20 a 30 millones de dólares.

A lo largo de su vida, Kiedis no solo se destacó como músico, sino también como actor, ya que participó en películas como "Point Break", y escritor. Hoy sigue siendo una figura icónica del rock alternativo y uno de los artistas más influyentes de su generación.