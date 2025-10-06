"One Shot con Ed Sheeran": el músico se une al director de "Adolescencia" para una experiencia única en Netflix







Desde actuaciones improvisadas en aceras bulliciosas y vagones del metro hasta interacciones íntimas con fans y transeúntes, el viaje de Sheeran por Nueva York será capturado en una serie de momentos inolvidables.

Disponible a partir del 21 de noviembre.

Netflix anunció el lunes por la mañana One Shot con Ed Sheeran, una nueva experiencia musical experimental dirigida para el servicio de streaming por Philip Barantini, el ganador del Emmy detrás de su drama visualmente audaz Adolescencia.

Esta innovadora experiencia única, que llegará a Netflix el 21 de noviembre, verá a Sheeran, ganador de varios premios Grammy, llevar a los espectadores a un viaje fascinante durante una tarde, en tiempo real, mientras recorre las calles de la ciudad de Nueva York, interpretando sus grandes éxitos, capturados en una sola toma.

Desde actuaciones improvisadas en aceras bulliciosas y vagones del metro hasta interacciones íntimas con fans y transeúntes, el viaje de Sheeran por Nueva York será capturado en una serie de momentos inolvidables, resaltando el pandemonio y la emoción que sigue.

El proyecto proviene de Fulwell Entertainment y del productor ganador del Emmy, Ben Winston, quien fue productor ejecutivo junto a Sheeran y Barantini.

El éxito de Adolescencia en Netflix La noticia de One Shot con Ed Sheeran surge tras el impresionante desempeño de Adolescencia en los Emmy, donde ganó ocho premios de 13 nominaciones, incluyendo Mejor Serie Limitada o Antología. Al abordar el asesinato de una compañera de clase por parte de un adolescente de 13 años y el profundo impacto que esto tiene tanto en su familia como en su comunidad, el programa fue, por supuesto, elogiado por su sorprendente elección de formato —el mismo que adopta One Shot con Ed Sheeran— , donde cada episodio se grabó como un plano secuencia, ininterrumpida, de una sola toma, sin cortes ni ediciones que la modificaran.

La serie contó con el debutante Owen Cooper como el joven Jamie Miller y el cocreador Stephen Graham como su padre, ambos galardonados con premios Emmy por sus actuaciones. Con un enorme impacto cultural, la serie se encuentra actualmente en el segundo puesto de la lista de los programas más populares de Netflix, con 142,6 millones de visualizaciones y la cifra sigue aumentando. Después del lanzamiento en septiembre de su octavo álbum de estudio, Play , el cantautor inglés Sheeran se está preparando para emprender su sexta gira de conciertos, The Loop Tour, que comienza en París, Francia, el 1 de diciembre y durará casi un año.