Tensión de principio a fin: la película de Netflix de supervivencia y terror que no te podés perder

El suspenso tiene un lugar asegurado cuando una película logra mantenerte al borde del asiento hasta el final.

La película de Netflix que te transmitirá una sensación de peligro inigualable. Créditos: Netflix.

Esa capacidad de enganchar sin dejar espacio para distraerse es oro puro en el streaming, donde las distracciones están a un clic de distancia, y Netflix lo sabe. Con la nueva película, "No te muevas", le dan al espectador justo esa dosis de horror psicológico mezclado con supervivencia, que los invita a mirar, contener la respiración y ni siquiera parpadear.

No sólo se trata de cuánto miedo puede provocar una trama, sino de cuán real puede sentirse ese peligro: la vulnerabilidad física, la urgencia del escape, la pérdida de control, la cuenta regresiva. En "No te muevas" cada segundo cuenta, y lo que parece un simple encuentro se convierte en una lucha de vida o muerte con consecuencias físicas, mentales y emocionales.

No te muevas La tensa película de Netflix que te mantendrá al borde del asiento. Créditos: Netflix

De qué trata No te muevas, el éxito de Netflix La película sigue la historia de Iris, una mujer en profundo duelo tras la muerte de su hijo, que llega al borde del abismo, al intentar suicidarse saltando desde un acantilado. En ese momento crítico aparece Richard, quien la convence de no hacerlo, y ella termina acompañándolo a su auto. Pero lo que ella no sabe es que Richard tiene otros planes: la droga, la ata, la deja indefensa y comienza una persecución.

A medida que la infección del paralizante se extiende, Iris pierde progresivamente el control de su cuerpo. Su escape se convierte en una carrera contra el tiempo: huir, pelear, arrastrarse, mientras su movilidad se reduce y la amenaza de Richard se vuelve cada vez más determinante. La historia trata temas como la supervivencia, el instinto de conservar lo que queda de fuerza, y la feroz voluntad de no rendirse aún cuando el cuerpo comienza a traicionarla.

Netflix: tráiler de No te muevas
Netflix: elenco de No te muevas Kelsey Asbille (Iris)

Finn Wittrock (Richard)

Moray Treadwell (Bill)

Daniel Francis (Dontrell, oficial de policía)

Denis Kostadinov

