La serie de Netflix que todos estaban esperando: la historia de un perturbador asesino en serie

Con un enfoque crudo y psicológico, la nueva serie de Netflix revive un caso real que marcó para siempre el terror en la pantalla.

La serie de Netflix muestra el mundo siniestro de Ed Gein con una puesta en escena que mezcla horror real y drama psicológico. (Foto: Netflix)

El género del true crime sigue capturando a millones, y Netflix no afloja: estrena una serie que promete dejar huella en el terror contemporáneo. En esta nueva edición, "Monstruos" revive a uno de los criminales más escalofriantes de la historia estadounidense.

Inspirada en hechos reales, esta nueva producción trae a primer plano la figura de un asesino cuya vida trastocó el límite entre la ficción y el horror. El resultado: una entrega que estremece y mantiene al espectador atado a la pantalla.

976821-monster-20-20ed-20gein-201 La serie ya está disponible en Netflix desde el 3 de octubre de 2025, y apunta a replicar el éxito de las temporadas anteriores centradas en Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Imagen: Netflix

De qué trata Monstruo: la historia de Ed Gein, el esperado estreno de Netflix La tercera temporada de la franquicia Monstruos llega con una apuesta brutal: contar la vida y mente de Ed Gein, el llamado "carnicero de Plainfield". Ambientada en el oscuro Wisconsin de mediados del siglo XX, la trama reconstruye el descenso de Gein a la locura, marcado por su relación enfermiza con su madre y una infancia bajo aislamiento extremo.

El relato se aleja del morbo superficial y se enfoca en el desarrollo psicológico del personaje. La serie expone cómo su obsesiva devoción materna derivó en asesinatos, profanaciones de tumbas y en una macabra costumbre: fabricar objetos y ropa con restos humanos. Este enfoque le da al espectador una experiencia tan perturbadora como atrapante.

Más allá del crimen, la serie reflexiona sobre cómo ciertos monstruos nacen del abandono, el fanatismo y la soledad. El caso de Gein no solo marcó los archivos policiales, también sembró las semillas de personajes como Norman Bates, Buffalo Bill y Leatherface. Esta temporada se mete en la mente que inspiró al terror moderno. Netflix: tráiler de Monstruo: la historia de Ed Gein Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix Netflix: el elenco de Monstruo: la historia de Ed Gein Charlie Hunnam

Laurie Metcalf

Suzanna Son.

Tom Hollander

