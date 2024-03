El "Turco" García se agarró a piñas en su programa

Parte del relato de Luquitas Rodríguez sobre la pelea en lo del Turco

Porque Luquitas Rodriguez contó cómo se desencadenó la pelea entre el ex jugador y el dueño de camisetas Nani. pic.twitter.com/ORVEFrPIfh https://t.co/WNPgczE1Wp — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 13, 2024

Otro que habló tras lo sucedido en la mesa del Turco fue el reconocido streamer Martín Pérez Disalvo, conocido por su apodo Coscu, quien envió un mensaje de voz a Luquitas mientras este realizaba su transmisión. "Creo que ahí ya le rompió las pelotas porque se estaba medio pasando y el chabón le tira mi vaso, que tenía pomelo. Casi la mitad del vaso lleno de pomelo. Se lo tira y me rebota todo a mí. Ahí, instantáneamente, se da cuenta, vos te reís y el Turco me dice: ‘Perdoná, perdoná, pero eéste se está re zarpando’. Y el otro no dice nada, se queda tipo se enojó posta. Y el Tuco redobla la apuesta y le tira un vaso vacío que me pasa también por al lado. Ahí pienso: ‘Pará, esto es una banda le está tirando un vaso vacío de vidrio’. Y ahí yo entendí que no había límites”, relató Coscu.

El tuitt de Coscu sobre la pelea en lo del Turco