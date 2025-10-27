El video de Lourdes Fernández tras la detención de su expareja: "Se qué pasaron cosas"







La cantante público una serie de videos dónde habló por primera vez tras la detención de Leandro García Gómez.

Lourdes habló a través de un video en sus redes.

Después de días marcados por la preocupación y el silencio, Lourdes Fernández volvió a hablar públicamente. La integrante de Bandana, que había atravesado un episodio de violencia y encierro en el departamento de su pareja, reapareció con un mensaje en sus historias de Instagram.

En el video, Fernández agradeció el cariño recibido y contó cómo se encuentra hoy. “Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, expresó mirando a cámara. Lourdes se tomó un momento para reconocer el acompañamiento del equipo médico que la asistió: “Gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”.

Luego de todo lo sucedido, Lourdes retoma su agenda y se prepara la vuelta de Bandana y para su participación de un festival junto a los A*Teens y con Germán “Tripa” Tripel. “Por otro lado, sé que pasaron cosas, pero yo siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, expresó la cantante.

“Pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Gran Rex. Es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer. Así que, bueno, espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, concluyó, junto a un video en el que aparece al que le escribió la leyenda “1 día a la vez”.

Lourdes Fernandez video redes Cómo fue el primer mensaje de Lourdes Fernández tras la detención de su pareja Mientras Leandro García Gómez continúa detenido bajo la investigación de haber cometido hechos de violencia de género, Lourdes, publicó en sus redes sociales un comunicado para plantear su postura entre "tantas cuestiones confusas". "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido", remarcó.

"Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez", continuó la artista, que admitió que "lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas". "Nadie nos enseña a amar", remató. Además, apuntó que entiende a sus familiares y amistades por involucrarse en el caso, "pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto". Así fue que apuntó contra "supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales". Por otro lado, aseguró estar "contenida y acompañada", a pesar de estar cursando un cuadro de faringitis. "Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer", concluyó. Embed - Lowrdez on Instagram: "Pd: perdonen la facha. Tengo anginas. " View this post on Instagram A post shared by Lowrdez (@lowrdez)

