Marcelo Tinelli cuestionó a Cristina Kirchner tras el triunfo de la Libertad Avanza: "Hasta que no termine esto"







El conductor y empresario se expresó desde su cuenta de X además de compartir mensajes críticos a la ex mandataria.

Tinelli apuntó contra la exPresidenta.

Marcelo Tinelli se sumó al debate político frente al triunfo de La Libertad Avanza en las Elecciones Legislativas y a su vez, lanzó una fuerte crítica al kirchnerismo y a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de su cuenta de X, el conductor compartió una reflexión sobre la fuerza opositora al Gobierno de Javier Milei, sugiriendo que su dificultad para conectar con la ciudadanía tiene un origen claro y único, refiriéndose al rol de la ex vicepresidenta y presidenta.

Citando un video de Fernández de Kirchner bailando en su balcón mientras la militancia manifestaba su enojo frente a los primeros resultados de las elecciones, Tinelli lamentó la influencia de la principal figura del peronismo.

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su 'liderazgo', el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1982644123086516385&partner=&hide_thread=false Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su “liderazgo”,el peronismo no va a conectar con la gente,y no hay posibilidades que el partido más popular,sea una alternativa lógica y honesta para gobernar. https://t.co/4TUXQnpVTf — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 27, 2025 Tras sus declaraciones, Tinelli protagonizó un cruce con la abogada y politóloga Natalia Volosin, quien lo cuestionó por sus errores de redacción: “Marcelo, sos trillonario. Pedile a alguien que te escriba bien los tuits”. El conductor no tardó en responderle: “Esto es lo que son. Resentidos con lo que alguien puede tener laburando. Podré escribir mal los tuits, pero esto es lo que siento. Pensamos diferente”. Lejos de retractarse, siguió compartiendo publicaciones críticas hacia Cristina Kirchner.

Cómo fue el resultado de las Elecciones Legislativas Las Elecciones Legislativas finalizaron con una gran victoria de La Libertad Avanza, que se consolidó como la fuerza más votada a nivel nacional con aproximadamente el 40,8% de los sufragios, imponiéndose en 16 de las 24 provincias. La segunda fuerza fue Fuerza Patria, que obtuvo el 24,5% de los votos, según el escrutinio provisorio.