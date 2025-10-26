Elecciones 2025: estos son los famosos que ya votaron

Varios famosos dijeron presente en las urnas este domingo de elecciones legislativas nacionales. Tanto de los medios, como el arte y más se mostraron sonrientes emitiendo su voto.

En este domingo de elecciones legislativas nacionales , los famosos dijeron presente en las urnas. Personalidades de los medios, el arte y más ya votaron y lo hicieron saber a sus seguidores en las redes sociales, entre algunas de las perlitas de la jornada .

El horario oficial de votación para las elecciones legislativas 2025 es unificado en todo el territorio nacional . Las mesas de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y cerrarán puntualmente a las 18.

Así, uno de los primeros en acercarse a las urnas fue el locutor Lalo Mir, quien se sacó una selfie dentro del aula donde emitió el sufragio y la subió a historias de Instagram indicando: "Recién votado".

Por su lado, tanto la conductora Florencia de la Ve como el director teatral José Pepito Cibrián se mostraron en escenarios casi idénticos: ambos postearon una foto sonriendo junto a las urnas e introduciendo la boleta. Es importante recordar que las horas pico suelen concentrarse entre las 10:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 16:00 y las 17:00.

pepe cibrian El dramaturgo se mostró cerca de las 10 de la mañana. @pepecibrianc

Quien también dijo presente en este domingo electoral fue la periodista, y primera dama de la Ciudad, María Belén Ludueña. Se acercó acompañada de su marido, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, y compartió una postal rodeada de cámaras mientras emitía su voto.

Por último, la actriz y modelo Ximena Capristo posó con un gran cielo soleado de fondo y la lapicera que usó para marcar la boleta.

Las perlitas de las elecciones legislativas 2025

Los argentinos van a las urnas y se repite un clásico de la jornada electoral: las perlitas de la votación. Este domingo 26 de octubre el buscador Google sorprendió a los electores que querían saber dónde voto. Pero también una jueza federal asombró con el cambio de dos centros de votación por fallas edilicias.

ximena capristo voto La actriz posó con pleno cielo soleado y la lapicera que usó para marcar la boleta. @ximecapristo

Una de las perlitas quizás más destacadas del día hasta ahora corresponde a la madre del propio Presidente: pasadas las 10 de la mañana, Alicia Luján Lucich se acercó a votar en una escuela del partido bonaerense de Vicente López, pero algo salió mal.

Ante una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, que despertó la atención de los medios de prensa apostados en la zona, al principio creyeron que se trataba del arribo de la secretaria general de la Presidencia, pero finalmente el entusiasmo bajó cuando aparecieron los padres del jefe de Estado.

Sin embargo, no todo fue color de rosas: Alicia tuvo que volver a su casa porque se confundió y en lugar de llevar el DNI para votar agarró la licencia de conducir, documento no válido para sufragar.