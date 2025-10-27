Lissa Vera habló sobre al comunicado de Lourdes: "Ella esta enojada conmigo, es lo que esperaba"







Vera destacó que está tranquila de que Lourdes haya declarado en el comunicado que quiere volver a cantar y dijo que su misión está cumplida.

Lissa además se refirió a su denuncia a Leandro García Gómez.

Lissa Vera, la cantante de Bandana que salió a denunciar a Leandro García Gómez pareja de Lourdes Fernández, se refirió este sábado al comunicado que compartió su compañera de banda, en el que rompió el silencio y en el que apuntó a parte de su entorno. Vera sostuvo que se siente “tranquila” de que Lourdes esté enojada con ella porque “era lo que esperaba”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“A mí lo único que me importa es que ella esté bien para pelear. Si me está peleando, es porque la estúpida está bien. Y eso a mí me deja tranquila, lo demás me parece un chiquitaje. Yo no me hago cargo [de lo que dijo] porque no está hecho para mí”, expresó en dialogo con C5N, donde también señaló: “Ella está enojada conmigo así que lo que está pasando es lo que esperaba”.

Vera destacó que está tranquila de que Lourdes haya declarado en el comunicado que quiere volver a cantar y dijo que su misión está cumplida. “Ella está bien y tiene toda la fuerza para ofenderse y hacer todo lo que puede hacer una persona que está con vida. Ahí se terminó el problema”, continuó.

La denuncia de Lissa Vera a Leandro García Gómez Por otra parte, la exintegrante de Bandana remarcó que seguirá con su denuncia a García Gómez para que “no pueda volver a salir”. “Y aunque [Lourdes] me odie hasta el juicio final, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Hoy mismo fui a buscar el botón antipánico. Me da miedo un hombre que demostró agresividad frente a una cámara y entre otros hombres. Imaginá cruzarlo en la calle, cuando sabés que te odia porque lo denunciaste. Eso me dio la seguridad de que hice lo acertado”, añadió.

Al momento de radicar la denuncia, Vera advirtió que García Gómez es “una persona muy peligrosa” y subrayó que avanzaría judicialmente aunque su compañera se enoje con ella por declarar en la Justicia contra su expareja. “Yo prefiero que Lourdes se enoje conmigo a después tener que lamentarme frente a un cajón”, había dicho en diálogo con los medios.

Temas Música

Denuncia