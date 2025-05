Elecciones en CABA: por primera vez Mirtha Legrand decidió no ir a votar

Mirtha Legrand decidió no ir a votar hoy y se conoció el motivo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 2,5 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones legislativas .

Si bien Mirtha Legrand no tiene la obligación de emitir el sufragio por su edad (tiene 98 años), cada año de elecciones se presentaba en el lugar designado. Sin embargo, este año decidió no ir.

¿Por qué Mirtha Legrand no irá a votar?

La noticia la confirmó La Criti al aire de radio Splendid AM 990 cerca de las 10:00 hs: "Un último momento. Estaba hablando con Elvira, la asistente de Mirtha Legrand, para preguntarle a qué hora iba a votar, y me dijo que Mirtha no va a ir a votar".