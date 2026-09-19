ICBC Argentina acompaña la inauguración de "Viva Frida" en el Malba y celebró un nuevo Pre Opening + Agregar ámbito en









El banco invita a una experiencia exclusiva, acompañando la primera exposición de Frida Kahlo en Sudamérica, de la mano de Elina Costantini, en el marco de los 25 años de Malba.

La exposición podrá visitarse desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.

El banco ICBC Argentina celebra el tercer y último Pre Opening del año en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y acompaña este sábado la inauguración de “Viva Frida”. La exposición dedicada a la vida, la obra y la construcción de identidad de Frida Kahlo. Llega por primera vez a Sudamérica, en el marco de los 25 años del museo. Será a las 19h, con entrada libre y gratuita.

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La exposición podrá visitarse desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027. E stá organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini. Reúne una destacada selección de objetos personales de la artista en diálogo con pinturas, fotografías y documentos, proponiendo una mirada íntima y, al mismo tiempo, amplia sobre su universo creativo.

ICBC Argentina destacó esta iniciativa como una reafirmación de su compromiso con el arte y la cultura. Macarena Santos Muñoz, Responsable de Relaciones Institucionales de ICBC Argentina, destacó: “Es un orgullo acompañar a Elina Costantini y al Malba en un momento tan especial como el de su 25° aniversario, con una muestra inédita en la región. Creemos que este tipo de experiencias generan encuentros enriquecedores y memorables para nuestros invitados”.

La exposición está curada por la Circe Henestrosa e incorpora dos destacadas colecciones privadas —la Colección Gannit Ankori y una colección privada de fotografías—. Reúne más de 300 objetos y piezas originales vinculados a Frida Kahlo: vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas, material de archivo, litografías y pinturas pertenecientes a las colecciones de Eduardo y Elina Costantini. Un conjunto excepcional de objetos auténticos que permite acercarse de manera directa e íntima al universo de la artista y comprender cómo Frida construyó su propia imagen como un poderoso lenguaje de expresión, en el que convergen arte, identidad, política, género, cuerpo y discapacidad.