El banco ICBC Argentina celebra el tercer y último Pre Opening del año en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y acompaña este sábado la inauguración de “Viva Frida”. La exposición dedicada a la vida, la obra y la construcción de identidad de Frida Kahlo. Llega por primera vez a Sudamérica, en el marco de los 25 años del museo. Será a las 19h, con entrada libre y gratuita.
ICBC Argentina acompaña la inauguración de "Viva Frida" en el Malba y celebró un nuevo Pre Opening
El banco invita a una experiencia exclusiva, acompañando la primera exposición de Frida Kahlo en Sudamérica, de la mano de Elina Costantini, en el marco de los 25 años de Malba.
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La exposición podrá visitarse desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027. E stá organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini. Reúne una destacada selección de objetos personales de la artista en diálogo con pinturas, fotografías y documentos, proponiendo una mirada íntima y, al mismo tiempo, amplia sobre su universo creativo.
ICBC Argentina destacó esta iniciativa como una reafirmación de su compromiso con el arte y la cultura. Macarena Santos Muñoz, Responsable de Relaciones Institucionales de ICBC Argentina, destacó: “Es un orgullo acompañar a Elina Costantini y al Malba en un momento tan especial como el de su 25° aniversario, con una muestra inédita en la región. Creemos que este tipo de experiencias generan encuentros enriquecedores y memorables para nuestros invitados”.
La exposición está curada por la Circe Henestrosa e incorpora dos destacadas colecciones privadas —la Colección Gannit Ankori y una colección privada de fotografías—. Reúne más de 300 objetos y piezas originales vinculados a Frida Kahlo: vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas, material de archivo, litografías y pinturas pertenecientes a las colecciones de Eduardo y Elina Costantini. Un conjunto excepcional de objetos auténticos que permite acercarse de manera directa e íntima al universo de la artista y comprender cómo Frida construyó su propia imagen como un poderoso lenguaje de expresión, en el que convergen arte, identidad, política, género, cuerpo y discapacidad.
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