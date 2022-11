Dua Lipa, Kiki Dee y Brandi Carlile cantarán junto a Elton John en su último show

elton-john.jpg Elton John.

En ese sentido, la megapopular Dua Lipa está entre las últimas estrellas del pop en haber colaborado con Elton John, cuando en 2021 la dupla lanzó el hit "Cold Heart", un remix de las canciones "Sacrifice" y "Rocketman", que se ubicó en el séptimo lugar de la lista Hot 100 y en el primero del ranking Hot Dance/Electronic Songs de Billboard.

"Cold Heart" no sólo se convirtió en un furor entre el público, con la obtención del primer puesto en la lista de sencillos del Reino Unido y la cosecha de más de mil millones de reproducciones globales en Spotify, sino también en el terreno de los premios, donde recientemente consiguió el galardón a la Mejor canción dance/electrónica en los Billboard Music Awards.

Dua lipa.jpg Dua Lipa.

Por su parte, la inglesa Kiki Dee es uno de los nombres que hace más de 45 años quedó en la historia de la música pop cuando en 1976 presentó la famosísima "Don't Go Breaking My Heart", cantada en dueto con Elton John como una suerte de pastiche de homenaje al estilo Motown y a los ejemplos de Marvin Gaye en dúo con artistas como Tammi Terrell en "Ain't No Mountain High Enough" y Kim Weston en "It Takes Two".

En tanto, la cantautora de folk rock estadounidense Brandi Carlile, quien en marzo de este año condujo la fiesta beneficio por la lucha contra el VIH/Sida que su amigo Elton John patrocina cada año luego de los premios Oscar, será parte del show en el Dodger Stadium para interpretar "Simple Things", canción que formó parte de "The Lockdown Sessions", álbum que el músico británico publicó en 2021.

Elton John

El concierto será llevado a cabo en el marco de la extensísima gira de despedida de los escenarios del autor de "Bennie and the Jets", anunciada en 2018 no como un alejamiento de su actividad sino de los shows, para dedicar más tiempo a su familia.

"Me emociona celebrar esta noche especial con el mundo entero. Espero que todos sientan el poder y la alegría de actuar en un escenario tan icónico como ese, como lo hice hace casi 50 años", señaló Elton John sobre el encuentro que reunirá a más de 50.000 fans de forma presencial.

elton John Ben Gibson/Facebook Elton John

El concierto servirá como prólogo para el estreno en 2023 del documental "Goodbye Yellow Brick Road", filme sobre la obra del músico y su tour despedida que tiene como directores al nominado al Oscar RJ Cutler y a David Furnish, también esposo del protagonista.

La cinta revelará imágenes y videos inéditos de ensayos y shows de Elton John, así como material de archivo personal y entrevistas exclusivas, y entre otros temas y etapas de su trayectoria hará hincapié en los primeros cinco años de su carrera desde sus inicios en 1970, una época de intensidad y éxito absoluto en la que lanzó diez álbumes de los cuales siete se posicionaron en el primer puesto de las listas Billboard.