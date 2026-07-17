Batman: El Enmascarado vuelve a Prime Video: los detalles de la nueva temporada

La serie animada de DC regresa con nuevos episodios, que profundizan los primeros años de Bruce Wayne como protector de Ciudad Gótica.

Uno de los regresos más esperados por los fanáticos de DC ya tiene fecha confirmada. La segunda temporada de Batman: El Enmascarado llegará a Prime Video el 31 de julio con diez nuevos episodios que continuarán la historia del joven Bruce Wayne en sus primeros años como vigilante de Ciudad Gótica.

Creada por Bruce Timm, responsable de la recordada Batman: The Animated Series, la producción cuenta además con J. J. Abrams y Matt Reeves como productores ejecutivos. Lejos de continuar otras adaptaciones recientes del personaje, la serie propone una reinterpretación inspirada en los cómics originales de las décadas de 1930 y 1940, con una fuerte influencia del cine negro y una Gotham marcada por la corrupción, el crimen organizado y estética retro.

Desde su estreno, la serie fue destacada por recuperar el espíritu detectivesco de Batman y por presentar versiones renovadas de varios de sus villanos clásicos. La nueva temporada buscará ampliar ese universo con nuevos casos, personajes y conflictos.

La historia retoma poco tiempo después de los acontecimientos de la primera temporada. Bruce Wayne sigue construyendo su identidad como Batman mientras intenta contener el crecimiento del crimen en Ciudad Gótica , una ciudad donde las instituciones todavía muestran profundas señales de corrupción.

A diferencia de otras versiones del personaje, esta serie presenta a un Batman que todavía está aprendiendo a convertirse en el protector de Gotham . Sus decisiones suelen generar consecuencias inesperadas y muchas veces provocan desconfianza incluso entre quienes podrían convertirse en sus aliados.

En los nuevos episodios aparecerán nuevos criminales inspirados en el universo de DC Comics, además del regreso de varios personajes centrales. La temporada profundizará la relación entre Bruce Wayne, Jim Gordon, la abogada Barbara Gordon y otros protagonistas que comenzaron a ocupar un papel importante durante la primera entrega.

La segunda temporada estará compuesta por 10 episodios, que estarán disponibles desde el 31 de julio para los suscriptores de Prime Video. La plataforma repetirá el mismo formato que en la primera entrega, debutando todos los capítulos el día del estreno.

Prime Video publicó el primer avance oficial junto con el anuncio de la fecha de estreno. Las imágenes muestran el regreso de Bruce Wayne enfrentando nuevos enemigos, persecuciones por Ciudad Gótica y varias secuencias de acción que mantienen la estética noir desarrollada durante la primera temporada.

Tráiler de la segunda temporada de Batman: El Enmascarado

Reparto de la segunda temporada de Batman: El Enmascarado

Hamish Linklater como Bruce Wayne / Batman

Jamie Chung como Harley Quinn

Diedrich Bader como Harvey Dent

Minnie Driver como Oswalda Cobblepot.

Krystal Joy Brown como Barbara Gordon.

Eric Morgan Stuart como James Gordon.

Con su estreno previsto para el 31 de julio, Batman: El Enmascarado volverá a ocupar un lugar destacado dentro del catálogo de Prime Video. La segunda temporada buscará consolidar una propuesta que apuesta por mostrar los primeros pasos del Caballero Oscuro desde una mirada más cercana al policial negro que al relato tradicional de superhéroes.

La combinación entre una ambientación inspirada en los cómics originales, nuevas historias detectivescas y un elenco de voces que regresa para continuar la evolución de Bruce Wayne convierte a este lanzamiento en uno de los estrenos animados más importantes del mes para los seguidores de DC.