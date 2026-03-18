Emily Ceco contó que su ex Santiago Martínez se pegaba trompadas durante el juicio

La joven declaró en el proceso judicial y describió escenas de tensión en la sala, mientras avanza la causa por intento de femicidio.

El juicio contra Santiago Martínez por tentativa de homicidio sumó en las últimas horas un testimonio que generó fuerte repercusión. Emily Ceco , expareja del acusado, brindó detalles sobre lo ocurrido durante las audiencias y describió episodios de violencia dentro de la sala .

Según su relato, uno de los momentos más impactantes tuvo lugar cuando Martínez, en medio del proceso, comenzó a golpearse a sí mismo . La escena, que sorprendió a quienes estaban presentes, fue interpretada por la joven como una señal de desborde emocional en un contexto ya de por sí cargado.

El caso no solo tiene implicancias judiciales, sino también mediáticas. Ambos se hicieron conocidos tras su paso por el reality Love is Blind Argentina, lo que amplificó el interés público. A medida que avanza el juicio, crece la atención sobre los testimonios y las pruebas que se presentan.

El proceso judicial que enfrenta Santiago Martínez está vinculado a una causa por tentativa de femicidio, una figura penal que implica la intención de matar en un contexto de violencia de género. La acusación se sostiene en una serie de elementos probatorios que están siendo analizados por el tribunal.

Durante las audiencias, se presentaron testimonios clave y pericias que buscan reconstruir lo sucedido. En ese marco, el comportamiento del acusado también quedó bajo la lupa. Las reacciones dentro de la sala , como las mencionadas por Ceco, forman parte del clima que rodea al juicio.

El avance de la causa se da en un escenario donde este tipo de delitos tienen alta visibilidad social. Organizaciones y especialistas siguen de cerca el caso, mientras se espera que el tribunal determine responsabilidades en base a las pruebas.

emily ceco santiago martinez

El relato de Emily Ceco y la reacción de la madre de Martínez

En su testimonio, Emily Ceco aseguró que durante una de las jornadas del juicio, su expareja “se pegaba trompadas”, generando una situación de tensión. La joven remarcó que el episodio fue presenciado por varias personas en la sala.

Además, describió la actitud de la madre del acusado, quien también estaba presente. Según Ceco, la mujer tuvo una reacción particular frente a lo que ocurría, lo que sumó otro elemento a una escena ya cargada. Estos detalles, aunque no definen por sí solos el resultado del juicio, aportan contexto sobre el estado emocional de los involucrados.

El testimonio se inscribe dentro de una causa compleja, donde conviven relatos, pruebas técnicas y estrategias legales. No todos los elementos tienen el mismo peso jurídico, pero contribuyen a construir una imagen más completa de los hechos.

La relación de Emily Ceco y Santiago Martínez en Love is Blind

La historia entre Emily Ceco y Santiago Martínez comenzó en el reality Love is Blind Argentina, donde se conocieron y formaron pareja frente a las cámaras. El programa, basado en el formato internacional, propone vínculos sin contacto visual previo, lo que suele generar relaciones intensas en poco tiempo.

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Tras su paso por el ciclo, ambos continuaron su relación fuera del ámbito televisivo. Sin embargo, con el tiempo, la situación derivó en un conflicto que hoy tiene consecuencias judiciales. El contraste entre aquella exposición mediática inicial y el presente judicial marca un giro fuerte en la historia. Para muchos seguidores del programa, el caso resulta impactante justamente por ese recorrido.

Mientras el juicio sigue su curso, el foco está puesto en lo que determinen los jueces. Las versiones, los testimonios y las pruebas serán claves para establecer qué ocurrió y cuáles serán las responsabilidades.