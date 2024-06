Empieza imperdible ciclo gratuito de cine japonés online

Una escena de “Father of the Milky Way Railroad”, de Izuru Narushima, que se verá en el ciclo.

Por comodidad, los títulos se anuncian en inglés. Abundan las comedias a propósito de negocios de gastronomía, animé, planificación de bodas o recuperación de un feudo medieval (“We’re Broke my Lord”). También abundan las historias de relaciones sentimentales, románticas (“We made a Beautiful Bouquet”), poco convencionales (por ejemplo “I am what I am”), de maestro y discípulo, de madre e hijo autista (“The Lone Ume Tree”, de Kotaro Wajima) y de padre e hijo, como el melodrama “Father of the Milky Way Railroad”, de Izuru Narushima, sobre la familia del poeta budista Kenji Miyazawa, autor de libros infantiles que se apreciaron mejor recién después de su muerte.