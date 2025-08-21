"En el barro": cuándo se estrena la segunda temporada de la serie argentina de Netflix







Desde su llegada, la ficción carcelaria protagonizada por Ana Garibaldi superó las 5 millones de visualizaciones en la plataforma.

Sebastián Ortega, su creador y director, ya confirmó que los capítulos de la segunda edición ya fueron grabados.

Con más de 5.6 millones de visualizaciones en todo el mundo, "En el barro", la serie creada por Sebastián Ortega, conquistó al público de Netflix desde su estreno. Protagonizada por Valentina Zenere y Ana Garibaldi, acompañadas por un electo de primer calibre, la producción logró liderar el Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming en 41 países, incluyendo Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y la buena noticia, es que ya se confirmó su segunda temporada. Esta apuesta, que amplía el universo narrativo de la aclamada ficción "El Marginal", continuará la historia de las reclusas de "La Quebrada". Aunque el guionista y director de televisión argentino no quiso dar demasiados adelantos, destacó que la próxima edición ya fue grabada y editada.

en el barro2 Fecha de estreno de la segunda temporada de "En el barro", serie argentina de Netflix La segunda entrega del spin-off de "El Marginal", la exitosa apuesta carcelaria encabezada por Juan Minujín y Nicolás Furtado, ya es un hecho. Esta edición continuará la trama de Gladys Guerra, "la Borges", tras la emboscada que le cayó durante el último episodio. Sin embargo, también despedirá a algunas figuras centrales, entre ellas Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina; mientras que, otros personajes tendrán mayor relevancia, como el Carolina Ramírez, Lorena Vega y el de la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Y, entre los giros argumentales, se suman las interpretaciones de Verónica Llinás, como la nueva villana; Eugenia “la China” Suárez, quien hará el papel de Nicole; y otros nombres de gran peso como Victorio D’Alessandro y Charo López.

Con estas incorporaciones, la próxima temporada promete ser igual o aún más intensa que la primera, añadiendo nuevos conflictos, peligrosos enemigos y frágiles alianzas que pondrán a prueba a "Las embarradas". El propio Ortega confirmó que los episodios ya fueron grabados, por lo que se espera que Netflix anuncie en los próximo meses la fecha definitiva del estreno. Aunque, varios medios locales apuntan que su llegada está prevista para el verano del 2026. ¿Estás preparado?

en el barro4 De qué se trata "En el barro", serie argentina de Netflix La historia se centra en Gladys Guerra, mejor conocida como "la Borges", que luego de realizar un secuestro fallido cae presa en una cárcel de máxima seguridad para mujeres llamada "La Quebrada". Allí, comenzará a introducirse y comprender el sistema penitenciario, incluyendo los bandos, la corrupción, el abuso de poder, la hostilidad del ambiente y el desafío de conseguir su propio lugar. Sin embargo, todo cambiará cuando se transforma en el blanco de los grupos ya establecidos dentro del penal. Es en este momento, cuando formar alianzas se vuelve esencial, y tal vez, su única oportunidad de sobrevivir. Una situación límite la unirá para siempre como otras cinco compañeras que llegaron, muchas, incluso, sin historia previa en el mundo carcelario. Serán conocidas como "las embarradas". ¿Podrán luchar por su libertad cuando el mundo amenaza con destruirlas? Tráiler de "En el barro" Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "En el barro" Ana Garibaldi como Gladys Guerra.

Valentina Zenere como Marina Delorsi.

Rita Cortese como Cecilia Moranzón.

Lorena Vega como Fabiana "La Zurda".

Marcelo Subiotto como Soriano.

Carolina Ramírez como Yael Rubial.

Ana Rujas como Amparo "La Gallega" Vilches.

Temas Netflix

Streaming

Series