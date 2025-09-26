El animé de Netflix que causó furor y confirmó la tercera temporada: No te lo podés perder







El show empezó a emitirse semanalmente en el 2024 pero rápidamente se ganó al público por su humor particular y sus rasgos de terror y ciencia ficción.

El animé ya cuenta con millones de fanáticos al rededor de todo el mundo y confirmó su nueva entrega.

Después de dos exitosas temporadas, Netflix decidió renovar el animé de acción sobrenatural "Dan Da Dan" para una tercera entrega. El anuncio se hizo desde la cuenta oficial del show, donde los involucrados agradecieron al público por el cálido apoyo a la serie, que estrenó su primer episodio en el 2024.

La verdad es que desde hace ya unos años hasta ahora, las series y películas estilo animé japonés cobraron una gran relevancia en la cultura popular. Cada vez es más común conocer personas que no solo las disfrutan, sino que se vuelven tan fanáticos que compran posters, figuras de acción y hasta disfraces de los personajes de sus historias favoritas.

¿De qué se trata "Dan Da Dan"? La serie sigue la vida de los adolescentes Momo y Okarun, dos compañeros de secundaria que son muy distintos entre si, ya que Momo es una chica popular y Okarun es un nerd al que todos molestan. En la primer temporada se ven unidos por circunstancias inesperadas después de una discusión sobre si los fantasmas y los aliens son reales. Para probar las creencias que tienen, cada uno investiga por su cuenta y ambos terminan en situaciones peligrosas que les dan poderes, lo que hace que unan fuerzas contra lo sobrenatural y generen una impensada amistad.

Ya en la segunda temporada, Momo y Okarun suman a otros amigos a su grupo, uno de ellos es Jiji, el amigo de la infancia de Momo, al que tienen que ayudar a librarse de un espíritu maligno que acecha su casa. En esta entrega la serie se pone más oscura y suma nuevos enemigos que dan miedo, pero a la vez risa.

Tráiler de la primera temporada de "Dan Da Dan" Embed - DAN DA DAN | Tráiler oficial 2 | Netflix Reparto de "Dan Da Dan" El reparto de la serie está conformado por: Wakayama Shion como Momo

Natsuki Hanae como Okarun

Mayumi Tanaka como Turbo Abuela

Kazuya Nakai como El Serpo

Nana Mizuki como Seiko Ayase

Ayane Sakura como Aira Shiratori

