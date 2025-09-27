Entre las películas más vistas de Netflix: el éxito de Clint Eastwood que es furor en la plataforma







La película dirigida por Clint Eastwood se mete en el top de Netflix con una historia real cargada de tensión, drama y actuaciones impactantes.

Una película intensa, basada en hechos reales, se posiciona entre lo más visto de Netflix y sorprende por su trama cruda y atrapante.

Las producciones de suspenso se están volviendo tendencia en las plataformas y Netflix no se queda atrás. Entre lo más visto del catálogo de la empresa líder de streaming se encuentra una película que te dejará sin aliento con su trama y grandes actuaciones.

En el ranking de lo más visto, la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood arrasa en reproducciones. El film está basado en un caso real, combina acción con drama y se mete de lleno en un tema tan oscuro como fascinante: el narcotráfico.

De qué trata La Mula, la película que sumó Netflix La Mula sigue la historia de Earl Stone, un hombre mayor, solo y quebrado, que se ve obligado a aceptar un trabajo como conductor. Lo que parece un reparto inofensivo se convierte rápidamente en algo más turbio: sin saberlo, está trasladando cargamentos para un cartel mexicano.

A medida que las entregas aumentan, también crece su reputación en el mundo criminal. Pero también se intensifica la persecución por parte de la DEA, que empieza a seguirle los pasos. La tensión sube cuando su vida personal y el negocio ilegal se cruzan peligrosamente.

La película no solo atrapa por su ritmo y su guion, sino también por el mensaje de fondo. La soledad, el arrepentimiento y las decisiones límite están presentes en cada escena. Una historia potente que no necesita artificios para dejar marca. Netflix: tráiler de La Mula Embed - LA MULA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Netflix: elenco de La Mula Clint Eastwood

Bradley Cooper

Laurence Fishburne

Michael Peña

Dianne Wiest

Andy García

Taissa Farmiga

