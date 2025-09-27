La entretenida comedia de Netflix basada en una historia real: dos amigos que incursionan en la venta de armas







Una película que se convirtió un clásico en el género volvió a la plataforma y sorprendió a todos los espectadores.

Regresó a Netflix una de las comedias más divertidas.

Netflix sigue demostrando su capacidad de sorprender al público, manteniéndose en la cima del entretenimiento con sus propuestas. Esta vez lo hace con Amigos de armas, una película que demuestra que no todo lo más visto tiene que ser nuevo: a pesar de haber sido estrenada originalmente en 2016, en septiembre de 2025 se posiciona entre lo más comentado.

Se trata de una comedia dramática que mezcla tensión, situaciones absurdas y momentos muy críticos, siempre inspirada en una historia real. Tiene el perfecto equilibrio entre lo entretenido, por los personajes y las situaciones, y lo reflexivo, al mostrar las consecuencias éticas y legales de meterse en negocios oscuros.

Amigos de armas Jonah Hill y Miles Teller protagonizan la divertida película que volvió al catálogo de Netflix.

De qué trata Amigos de armas, la película furor en Netflix La película sigue a Efraim Diveroli y David Packouz, dos jóvenes que viven en Miami. Lo que empieza como un pequeño emprendimiento de ventas casi casual se convierte en algo mucho más grande: logran firmar un contrato millonario con el Pentágono, de alrededor de 300 millones de dólares, para proveer armamento durante el envío de tropas a Afganistán.

A medida que la trama avanza, la historia expone cómo la ambición, la ingenuidad, y el traspaso de límites llevan a estos personajes a tomar decisiones peligrosas. No sólo se trata del negocio en sí, sino de las redes de poder, los engaños, y las consecuencias personales que surgen cuando lo ilegal y lo inmoral se convierten en parte de una empresa que ya no pueden controlar.

Netflix: tráiler de Amigos de armas Embed - AMIGOS DE ARMAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Netflix: elenco de Amigos de armas Jonah Hill (Efraim Diveroli)

Miles Teller (David Packouz)

Bradley Cooper (Henry Girard)

Ana de Armas (Iz)

J.B. Blanc (Bashkim)

