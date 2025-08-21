"Rehén": la nueva serie política de Netflix que enfrenta a Reino Unido y Francia







La plataforma de streaming lanzó una nueva producción británica de suspenso político de conspiración y poder.

La nueva serie de suspenso político de Netflix: "Rehén".

La plataforma de streaming Netflix lanzó “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que enfrenta a las máximas autoridades de Reino Unido y Francia en una crisis internacional. La producción de cinco episodios sigue una trama que combina intriga diplomática, chantaje y una conspiración que amenaza con redefinir el equilibrio de poder en Europa.

La historia transcurre en tiempo real durante una cumbre bilateral que se convierte en un campo de batalla cuando el esposo de la primera ministra británica es secuestrado y la presidenta francesa recibe un ultimátum. El guion, escrito por Matt Charman, explora cómo dos mujeres en posiciones de poder absoluto deben navegar entre la desconfianza mutua y la necesidad de alianza para sobrevivir.

Rehén Netflix serie De qué se trata "Rehén" La trama sigue a Abigail Dalton, una primera ministra británica recién electa que enfrenta su primer desafío de gobierno, una crisis sanitaria que coincide con su lucha por la reelección. Su par francesa, Vivienne Toussaint, intenta resolver conflictos fronterizos mientras consolida su liderazgo. Lo que comienza como una reunión diplomática rutina se transforma en una pesadilla cuando un secuestro y un chantaje las obligan a tomar decisiones que podrían costarles sus carreras y sus vidas.

La serie se filmó entre el Reino Unido y La Palma, Islas Canarias, con dirección de Isabelle Sieb y Amy Neil, y producción ejecutiva de Suranne Jones y Foz Allan. El compositor Jeff Russo y los directores de fotografía Catherine Derry y Matt Gray aportaron su estilo al proyecto, que promete mantener a los espectadores en vilo con giros inesperados.

