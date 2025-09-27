Netflix sumó a su catálogo una producción que traslada a la actualidad un relato bíblico conocido por hablar de lealtad y segundas oportunidades. Ruth y Booz reinterpreta esa antigua historia en un contexto moderno, para acercarla a quienes buscan un drama con un mensaje de esperanza.
La nueva película de Netflix que está inspirada en una de las historias más emblemáticas de la Biblia
Se trata de una de las grandes apuestas de la plataforma de este año. Mirá el tráiler, a continuación.
Más allá de la referencia y el mensaje religioso, la producción se presenta como un estreno pensado para cualquier espectador. Su enfoque universal y el trabajo de un elenco que equilibra la emotividad y el realismo la convierten en una opción atractiva para descubrir una nueva visión de una historia clásica.
De qué trata Ruth y Booz, el nuevo estreno de Netflix
Ruth y Booz cuenta la historia de Ruth Moably, una joven cantante que abandona la escena musical de Atlanta tras una pérdida y se traslada a un pequeño pueblo de Tennessee para cuidar a Naomi, la suegra de su difunto esposo. La película sigue el proceso de reconstrucción personal de Ruth mientras encara un entorno nuevo y las responsabilidades que eso implica.
En ese escenario aparece Booz, un vecino con reputación de hombre íntegro cuya relación con Ruth pone en tensión temas como la lealtad, la fe y la posibilidad de empezar de cero. El relato ubica el acento en los vínculos humanos y en las decisiones cotidianas que cambian destinos, más que en una literalidad religiosa como el relato en el cual está basado, ya que busca que el espectador reconozca motivos de entrega a la fe y reparación.
Netflix: tráiler de Ruth y Booz
Netflix: elenco de Ruth y Booz
- Serayah
- Tyler Lepley
- Phylicia Rashad
- Kenneth Edmonds
- Gregory Alan Williams
- Walnette Carrington
- James Lee Thomas
