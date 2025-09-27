La nueva película de Netflix que está inspirada en una de las historias más emblemáticas de la Biblia







Se trata de una de las grandes apuestas de la plataforma de este año. Mirá el tráiler, a continuación.

Netflix y su nueva película, que apunta a ser un éxito debido a que trasladó a la actualidad un viejo relato bíblico.

Netflix sumó a su catálogo una producción que traslada a la actualidad un relato bíblico conocido por hablar de lealtad y segundas oportunidades. Ruth y Booz reinterpreta esa antigua historia en un contexto moderno, para acercarla a quienes buscan un drama con un mensaje de esperanza.

Más allá de la referencia y el mensaje religioso, la producción se presenta como un estreno pensado para cualquier espectador. Su enfoque universal y el trabajo de un elenco que equilibra la emotividad y el realismo la convierten en una opción atractiva para descubrir una nueva visión de una historia clásica.

Ruth y Booz 1 La película apunta a ser la nueva gran apuesta de Netflix.

De qué trata Ruth y Booz, el nuevo estreno de Netflix Ruth y Booz cuenta la historia de Ruth Moably, una joven cantante que abandona la escena musical de Atlanta tras una pérdida y se traslada a un pequeño pueblo de Tennessee para cuidar a Naomi, la suegra de su difunto esposo. La película sigue el proceso de reconstrucción personal de Ruth mientras encara un entorno nuevo y las responsabilidades que eso implica.

En ese escenario aparece Booz, un vecino con reputación de hombre íntegro cuya relación con Ruth pone en tensión temas como la lealtad, la fe y la posibilidad de empezar de cero. El relato ubica el acento en los vínculos humanos y en las decisiones cotidianas que cambian destinos, más que en una literalidad religiosa como el relato en el cual está basado, ya que busca que el espectador reconozca motivos de entrega a la fe y reparación.

Netflix: tráiler de Ruth y Booz Embed - Ruth & Boaz | Official Trailer | Netflix Netflix: elenco de Ruth y Booz Serayah

Tyler Lepley

Phylicia Rashad

Kenneth Edmonds

Gregory Alan Williams

Walnette Carrington

James Lee Thomas

