En la búsqueda del nuevo James Bond, la Casa Blanca propone a Donald Trump como el nuevo 007

Esta publicación representa el último ejemplo de una larga y muy criticada tradición del equipo de comunicación del segundo mandato de Trump: incluir al presidente en películas, series de televisión y más.

Las redes sociales de la Casa Blanca volvieron a publicar una imagen de Donald Trump como si fuese un reconocido personaje de ficción, en este caso James Bond .

El sábado, en respuesta a una publicación que anunciaba el inicio oficial de las audiciones para encontrar al próximo James Bond, la cuenta oficial de la Casa Blanca X compartió una imagen de Donald Trump caracterizado como 007.

Acompañada de un simple emoji, la imagen mostraba a Trump con un esmoquin, con la mano izquierda debajo del brazo derecho, que sostenía una pistola con silenciador. Un efecto de edición en blanco y negro difuminaba sus rasgos faciales, pero se leían claramente al lado de la foto las palabras "HAZ QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE" , el lema de Trump desde su primera candidatura a la presidencia en 2015.

En la esquina inferior derecha de la imagen también se podía ver el logotipo oficial de 007, con la pistola de Bond sobresaliendo del borde del 7 como si fuera un ala.

Esta publicación representa el último ejemplo de una larga y muy criticada tradición del equipo de comunicación del segundo mandato de Trump: incluir al presidente en películas, series de televisión y otros proyectos en los que no participó originalmente. A principios de este mes, la Casa Blanca compartió una imagen de Trump vestido como el Mandaloriano con Grogu a su lado.

Amazon MGM hizo oficial la búsqueda del nuevo James Bond

Amazon MGM Studios publicó el jueves un comunicado en sus plataformas de redes sociales informando a los fans de esta última novedad.

"La búsqueda del próximo James Bond está en marcha. Aunque no planeamos comentar detalles específicos durante el proceso de casting, estamos emocionados por compartir más noticias con los fans de 007 tan pronto como sea el momento adecuado”, indicaron desde redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/007/status/2055011724944986357?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2055011724944986357%7Ctwgr%5Eb1fac80ec4e68bd87a98f9afa6ebe4313d6efb3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fespectaculos%2Fla-busqueda-del-proximo-james-bond-esta-oficialmente-marcha-quienes-son-los-principales-candidatos-n6277979&partner=&hide_thread=false Statement from Amazon MGM Studios:

“The search for the next James Bond is underway. While we don’t plan to comment on specific details during the casting process, we’re excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right.” pic.twitter.com/ngND7VS83I — James Bond (@007) May 14, 2026

A pesar de que el estudio mantiene un discurso de "audiciones abiertas", en los círculos internos de Hollywood el nombre de Aaron Taylor-Johnson viene sonando con fuerza. El reconocido actor de 35 años cumple con el "paquete completo" que buscan los productores: es británico, tiene experiencia demostrada en cine de acción y posee esa mezcla de elegancia y agresividad física que definió la era moderna de Bond.

Por otro lado Callum Turner se ha posicionado como el gran favorito de las casas de apuestas, gracias a su carisma en Masters of the Air. Por otro lado, la sombra de Jacob Elordi crece entre los fans más jóvenes; su perfil, aunque inusual por su altura y nacionalidad australiana, encajaría en la visión de una versión más joven y "principiante" de 007. Otros nombres que no abandonan las listas de los favoritos son Theo James y Paul Mescal, quienes aportarían una intensidad dramática renovada a la franquicia.