Gran Hermano Generación Dorada: quién dejó la casa en una nueva gala de eliminación

La participante era una de las figuras más comentadas de las últimas semanas y aparecía entre las principales candidatas a abandonar el programa.

Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de tensión luego de que Danelik abandonara la casa por decisión del público, en una definición que generó fuertes reacciones entre los participantes.

“El supremo habló”, anunciaron desde la producción antes de confirmar la salida de la jugadora, cuya eliminación revolucionó la convivencia dentro del reality entre lágrimas, abrazos y algunos festejos.

La participante era una de las figuras más comentadas de las últimas semanas y aparecía entre las principales candidatas a abandonar el programa en distintas encuestas difundidas en redes sociales y portales especializados.

La salida de Danelik provocó además cruces y malestar dentro de la casa, donde algunos participantes celebraron el resultado mientras otros quedaron visiblemente afectados por la eliminación.

Mientras tanto, la expectativa crece en torno al esperado repechaje de Gran Hermano Generación Dorada y, a pocas horas de conocerse quiénes serán los candidatos definitivos para volver a la casa, Ángel de Brito filtró los nombres de las participantes que aparecen como favoritas del público.

El conductor de LAM utilizó sus redes sociales para compartir los resultados parciales de las votaciones telefónicas y revelar qué exparticipantes tendrían más chances de regresar al reality de Telefe.

Según detalló el periodista en su cuenta de X, las favoritas de los fanáticos son Andrea del Boca, Yipio, Solange Abraham y Carmiña Masi, quienes concentran gran parte del apoyo de los seguidores del programa.

Uno de los nombres que más debate genera entre los seguidores del programa es el de la periodista paraguaya Carmiña Masi. La comunicadora fue expulsada directamente por la producción luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Mavinga, episodio que provocó un fuerte repudio en redes sociales y entre parte del público del reality.

Pese a la controversia, Carmiña mantiene un grupo de seguidores que impulsa su regreso en el repechaje y la posiciona entre las más votadas.