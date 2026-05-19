Cambios en la serie de "Harry Potter": una actriz deberá ser reemplazada en la segunda temporada

La serie, basada en la saga literaria escrita por J.K. Rowling, llegará a las pantallas a finales de este año.

La serie Harry Potter de HBO y HBO Max es uno de los eventos más esperado por los fans del niño mago, sin embargo antes de que se estrena la primera temporada ya hay una noticia inesperada.

La joven actriz Gracie Cochrane que interpretará a la nueva Ginny Weasley abandonara el papel tras rodar la primera temporada.

"Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO 'Harry Potter' tras la primera temporada ", declararon Cochrane y su familia en un comunicado conjunto. "Su tiempo en el universo de 'Harry Potter' ha sido maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro".

Un representante de HBO declaró en un comunicado compartido por el portal Variety: "Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO, y le agradecemos su trabajo en la primera temporada . Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia".

La importancia de Ginny Weasley en Harry Potter

Ginny Weasley tiene una presencia secundaria en el primer libro, "Harry Potter y la piedra filosofal", cuando aparece junto a su madre en la estación de King's Cross para despedir a sus hermanos mayores mientras suben al tren hacia su escuela de magia y hechicería, y luego les da la bienvenida a su regreso.

Sin embargo, el personaje tiene un papel clave en la segunda temporada, que se basa en el segundo libro de la serie de J.K. Rowling, "La cámara secreta", cuando Ginny, la hermana menor del mejor amigo de Harry, Ron, es engañada para que abra una habitación secreta en el castillo de Hogwarts y libere a una serpiente gigante asesina.

La primera temporada ya ha finalizado su rodaje y se estrenará esta Navidad, mientras que la segunda temporada se encuentra actualmente en fase de preproducción en los estudios Leavesden, a las afueras de Londres.

Cómo será la primera temporada de Harry Potter

Titulada “Harry Potter y la piedra filosofal” —basada en el título del primer libro de “Harry Potter”— la primera temporada comienza con el undécimo cumpleaños de Harry (Dominic McLaughlin), cuando recibe una carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, lo que le abre un nuevo mundo al tiempo que le obliga a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado.

La serie está protagonizada por McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, acompañados por John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Gardiner ejerce como productor ejecutivo junto al director Mark Mylod; Rowling; Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV; y David Heyman de Heyday Films. Warner Bros. Television es el estudio.

La serie llegará a HBO y HBO Max está navidad.