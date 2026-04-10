Encuentran un video promocional de Led Zeppelin de 1969 que se creía perdido + Seguir en









Las imágenes, pocas veces vistas, fueron encontradas en el archivo digital de la Universidad de Georgia.

Se trata de uno de los videos mejor conservados de la banda en sus inicios.

En el archivo digital de la Universidad de Georgia se ha encontrado un video en color, poco común, de Led Zeppelin haciendo playback de "Good Times Bad Times", el tema que abre su álbum debut de 1969.

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Las imágenes fueron grabadas originalmente en febrero de 1969 en Thee Image Club, en Collins Avenue, Miami Beach, Florida. Una grabación en blanco y negro de baja calidad de la banda interpretando Communication Breakdown en el club ha estado circulando durante años, pero el videoclip de Good Times Bad Times es a color y no se había visto en más de medio siglo.

La historia del video de Led Zeppelin encontrado en la Universidad de Georgia Según informa el portal especializado Loudersound, ambos videos fueron filmados para The Rick Shaw Show, un programa al estilo MTV en Miami que presentaba las últimas canciones de rock and roll interpretadas en playback por artistas locales y músicos de gira. Posteriormente, Hall se convertiría en presentador de The Now Explosion, un programa en Atlanta, Georgia, que presentaba bailarines interpretando canciones populares, con efectos de video extravagantes para darles un toque psicodélico.

Las imágenes de The Now Explosion han sido archivadas por el Archivo de Medios Walter J. Brown y la Colección de Premios Peabody de la Universidad de Georgia, donde un fan de Led Zeppelin descubrió el videoclip de "Good Times, Bad Times", junto con imágenes de Three Dog Night interpretando "Try A Little Tenderness" y James Brown haciendo playback de "I Got You".

"Solicité la digitalización de una docena de artículos que tenían títulos de canciones de Zeppelin en la descripción", dice el fan , que se hace llamar Zep Head. "Estaba Whole Lotta Love, Communication Breakdown, Good Times Bad Times, What Is and What Should Never Be y Living Loving Maid, todas con niños bailando. ¡Immigrant Song tenía imágenes de archivo de una carrera de esquí alpino!"

"Y luego estaba esto. ¡Me quedé boquiabierto! Seguro que todos hemos visto el vídeo promocional en blanco y negro de Communication Breakdown, grabado en Miami en febrero del 69. Ese vídeo granulado. Resulta que ese día hicieron playback de dos canciones. ¡Y Good Times Bad Times se grabó en color!" El vídeo presenta quizás las imágenes en color más nítidas disponibles de la icónica Dragon Telecaster de Jimmy Page. Embed - [NEW] Led Zeppelin - Good Times, Bad Times Promo Video (Mimed in Miami, FL - February 1969)

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