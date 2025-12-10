Robert Plant suma nuevos shows en la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









A diez años de su último show en el país, la voz legendaria de Led Zeppelin vuelve para presentar su recién estrenado álbum Saving Grace, con el que estrena banda nueva junto a la cantante Suzi Dian.

Robert Plant y Saving Grace suma más fechas en Argentina.

Robert Plant, frontman de la legendaria banda Led Zeppelin y uno de los artistas más influyentes en la historia del rock, regresa a Argentina con “RUGIDO DE OTOÑO”, el tour con el que presentará su nuevo álbum Saving Grace.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Acompañado por la cantante Suzi Dian y una banda de músicos excepcionales —el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley, y el violonchelista Barney Morse-Brown—, Plant ofrecerá cuatro shows imperdibles: el 10 y 11 de mayo en el Teatro Gran Rex, el 14 de mayo en Córdoba (Plaza de la Música) y el 16 de mayo en Rosario (Metropolitano).

Su primer show en el Gran Rex ya se encuentra agotado, mientras que los tickets para las nuevas fechas en Buenos Aires y en el interior del país estarán disponibles en:

Buenos Aires: entradas ya a la venta en tuentrada.com

Córdoba: entradas ickets a la venta este viernes 12/12 a las 14:00hs a www.edenentradas.ar

Rosario: proximamente a la venta en www.turboentrada.com

ROBERT_PLANT-ANUNCIO-FEED El presente musical de Robert Plant Aunque Plant ya había recibido elogios unánimes por sus exploraciones de la música de raíces estadounidenses —como en sus discos junto a Alison Krauss (con quien ganó 5 premios GRAMMY) o en su proyecto Band of Joy junto a Patty Griffin y Buddy Miller—, Saving Grace representa algo distinto: un regreso a sus orígenes, en las fronteras de Gales, y el encuentro con una banda que comparte su amor por el folk, el blues, el gospel, el country y otras sonoridades que flotan entre géneros. Grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, Saving Grace sorprendió por su delicadeza, su espíritu artesanal y su mirada profunda sobre la música roots.

Estos conciertos marcarán su primera presencia oficial en Argentina desde 2012 (cuando tocó en el Luna Park) y su esperado regreso desde aquella icónica aparición sorpresa en 2015 durante el show de Jack White en Lollapalooza para interpretar juntos “The Lemon Song”. Hoy, lejos de los estadios multitudinarios, Plant elige el camino de la intimidad: comparte protagonismo con Suzi Dian y crea, junto a su banda, un espacio sonoro de complicidad y emoción. “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”, declaró recientemente.

Temas Show

Música

entradas