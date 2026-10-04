Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó cómo atraviesa su recuperación: "Tiene sus días" + Agregar ámbito en









La conductora contó que su abuela ya se encuentra en una habitación común y que sigue mejorando. Además, reveló cómo atraviesa el momento desde el Sanatorio Mater Dei.

Juana Viale contó cómo está Mirtha Legrand y habló de su estado de ánimo.

Mirtha Legrand continúa recuperándose en el Sanatorio Mater Dei y ya se encuentra en una habitación común. La información fue confirmada por su nieta, Juana Viale, durante la emisión del sábado de "La Noche de Mirtha", donde volvió a ocupar el lugar de la histórica conductora.

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La consulta surgió durante la mesa del programa, cuando Barbie Simons le preguntó a Viale cómo se encontraba su abuela. “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, respondió la conductora. Además, Viale fue consultada por el estado de ánimo de Mirtha y respondió con humor: “Tiene sus días, como su carácter”.

Antes de continuar con el programa, Juana aprovechó para enviarle un saludo a su abuela, que seguía la emisión desde el sanatorio. “Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”, dijo, en referencia a los comentarios que suele recibir de Mirtha después de cada emisión.

Ante la curiosidad de los invitados sobre esas devoluciones, Viale respondió entre risas: “Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad”.

La conductora lleva varias semanas reemplazando a su abuela al frente del ciclo de El Trece mientras continúa su recuperación. Mirtha, según contó Juana, sigue las emisiones desde su habitación y permanece pendiente de lo que ocurre en la mesa.

Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale. Twitter El último parte médico de Mirtha Legrand El Sanatorio Mater Dei había informado el viernes que Mirtha, de 99 años, continuaba internada y evolucionaba favorablemente. Según el parte, permanecía en una habitación común y avanzaba en el proceso de recuperación para poder regresar a su casa. El equipo médico señaló que la conductora continúa con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Además, el sanatorio indicó que, si no se presentan cambios relevantes en su evolución, se emitirá una nueva actualización sobre su estado. Mirtha permanece internada desde el 18 de septiembre y, por el momento, continúa bajo atención médica mientras avanza su recuperación.

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