Fito Páez frenó su show en Mar del Plata por el trato de la seguridad al público + Agregar ámbito en









El cantante tuvo un fuerte cruce con el personal encargado del operativo durante su presentación y cuestionó su actitud frente a los espectadores.

Fito Páez, contra la seguridad de su show en Mar del Plata por el trato al público.

Fito Páez interrumpió su presentación en Mar del Plata y cuestionó al personal de seguridad del Estadio Polideportivo Islas Malvinas luego de que los empleados intentaran hacer que algunos espectadores volvieran a sus asientos. El músico se mostró en desacuerdo con la forma en que trataban a quienes se levantaban para bailar y cantar durante el recital.

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El episodio ocurrió el sábado por la noche, durante una nueva fecha de su gira “Sale el sol”. Mientras avanzaba el espectáculo, parte del público se puso de pie para acompañar las canciones y los trabajadores de seguridad comenzaron a pedirles que permanecieran sentados. La situación provocó la reacción del artista, que decidió detener momentáneamente el repertorio.

“Que se las tomen, man”, lanzó Páez mientras señalaba al personal del lugar. Luego se dirigió a los espectadores y les pidió que no permitieran que los tocaran ni los obligaran a permanecer en sus lugares.

“No se dejen tocar ustedes, no se dejen tocar. Y si alguien los toca, frénenlo. Cualquier persona que los toque, por favor, frénenlo. Por favor, defiéndanse. No son policías, son seguridad de acá y nadie está haciendo nada malo”, expresó desde el escenario.

Durante el momento de tensión, el músico también cuestionó lo que consideró una actitud represiva por parte de los empleados: “Por favor, la represión que se la metan en el orto. Las cosas en su lugar, carajo. Me tienen los huevos llenos, man, con tanto odio, con tanta cara de orto y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó, no existe más”.

Momento de tensión en el show de Fito Páez. Qué dijo Fito Páez después del recital Horas más tarde, el cantante explicó en Instagram qué había ocurrido. Aclaró que el personal cuestionado no había sido contratado por sus representantes y contó que había observado cómo algunos espectadores eran obligados a sentarse pese a que querían bailar y cantar. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fito Paez (@fitopaezmusica) “¡Noche picante en Mar del Plata! A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea, darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes”, escribió. Páez sostuvo además que la situación le recordó momentos de violencia del pasado y afirmó que decidió reaccionar frente a lo que había visto durante el recital. “Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado”, señaló. El músico cerró su mensaje destacando la respuesta del público después del episodio: “¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata! I’m a warrior. I’m never surrender”.